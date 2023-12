Allgemein | STAR NEWS

Vin Diesel: Ehemalige Assistentin klagt wegen sexueller Nötigung – er bestreitet die Vorwürfe

DE Showbiz - Vin Diesel (56) hat eine vorzeitige Weihnachts-Überraschung erhalten, auf die er wohl gern verzichtet hätte. Der Schauspieler ('Fast & Furious') ist von einer ehemaligen Assistentin verklagt worden. Sie wirft dem Star vor, sich ihr in seiner Hotelsuite aufgedrängt zu haben.

Geküsst und begrapscht

Der Zwischenfall soll sich im September 2010 in Atlanta im St. Regis Hotel in Atlanta zugetragen haben. Asta Jonasson war bei den Dreharbeiten von 'Fast & Furious Five' als Assistentin des Hauptdarstellers tätig und berichtet, dass zunächst mehrere Frauen aus einem Club mit in die Suite des Hollywoodstars gekommen waren. Als diese gegangen waren, soll Vin laut Klageschrift "Ms Jonassons Handgelenke gegriffen…und sie aufs Bett gezogen haben." Das berichtet 'Vanity Fair'. Sie forderte ihn auf, damit aufzuhören, konnte sich aus seinem Griff befreien und wartete an der Tür. Dann soll der Darsteller ihre Brüste und geküsst begrapscht haben, obwohl sie ihn erneut ermahnte, damit aufzuhören.

Was geschah in Vin Diesels Hotelsuite?

Doch Vin Diesel soll dieser Aufforderung nicht nachgekommen sein. Asta Jonasson hatte Angst sich noch entschiedener zur Wehr zu setzen, wusste aber gleichzeitig auch, dass sie in Gefahr war. Der Schauspieler sei auf die Knie gegangen und habe ihr Kleid hochgeschoben. Als er versuchte, ihre Unterwäsche herunterzureißen, sei sie schreiend in den Flur gelaufen. Im Badezimmer soll er sie dann an die Wand gedrückt und sich selbst befriedigt haben.

Nur wenige Stunden später soll Samantha Vincent, die Schwester von Vin Diesel, die auch seine Produktionsgesellschaft One Race leitet, Jonasson am Telefon gefeuert haben. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade einmal zwei Wochen bei dem Star beschäftigt gewesen. Jetzt klagt sie unter anderem wegen sexueller Nötigung sowie Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts und unrechtmäßiger Kündigung. Mittlerweile hat sich der Beschuldigte zu den angeblichen Vorfällen geäußert und sie “entschieden” von sich gewiesen. Laut seinem Anwalt gibt es “ausreichend Beweise”, die zeigen sollen, dass Vin Diesel unschuldig ist.

Bild: Faye's Vision/Cover Images