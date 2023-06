Allgemein | STAR NEWS

Alles in Butter: Vin Diesel bestreitet Fehde mit Jason Momoa

DE Showbiz - Schauspieler Vin Diesel (55) muss sich neuerdings Geschichten anhören, in denen es heißt, dass er Jason Momoas Auftritt im jüngsten Teil von 'Fast & Furios' nicht so glorreich fand. In dem neuen Actionfilm spielt der 'Game of Thrones'-Star den Bösewicht Dante Reyes.

"Vin ist es peinlich"

Und wie er ihn spielte, soll dem Star des Hochgeschwindigkeits-Franchises laut 'RadarOnline' so gar nicht gefallen haben. “Vin ist es peinlich, dass Jason als das einzige Highlight des Filmes dargestellt wird und ihm damit die Schau in einem Franchise stiehlt, das er aufgebaut hat", wurde ein Insider zitiert. Das wollte der Actionstar wohl nicht auf sich sitzen lassen und veröffentlichte auf Social Media einen Schnappschuss von den beiden bei den Dreharbeiten.

Vin Diesel ist voll des Lobes für Jason Momoa

Und hier greift der Hollywoodstar so richtig in die Vollen, um seinen Kollegen zu loben. "Ich liebe es, wie ausdrucksstark und gemeinschaftlich alle Schauspieler in unserem Franchise sind, wenn sie in die World's Saga kommen", kommentierte er das Bild. "Jason wollte etwas ganz Einzigartiges und Besonderes ausprobieren und hat am Ende einen szenenstehlenden Charakter geschaffen, den die Welt nicht vergessen wird." Dann erinnerte er daran, dass schlechte Kritiken die Leute nicht davon abhalten, in die Kinos zu strömen und nun schon seit über zwanzig Jahren für volle Kassen sorgen. "Danke, dass ihr alle gekommen seid, wie ihr es immer tut.... 7 Milliarden bedeuten nichts, wenn sie nicht das wahre Gefühl von Familie und Loyalität repräsentieren."

Der so Gelobte bedankte sich artig und ließ wissen, wer hier das Sagen hat: "All aloha, beste Zeiten. mahalo (danke), dass du mit mir ein Risiko eingehst, Boss." Also alles wieder gut im Auto-Paradies. Und Dwayne Johnson, mit dem Vin Diesel sich so verkrachte, dass dieser 2017 die Filmreihe verließ, ist im nächsten Film auch wieder als Luke Hobbs dabei, was die Fans sehr freut. Vin Diesel verkündete gerade, dass die Actionsaga mit dem elften Teil im April 2024 fortgeführt wird.

