Vielbeschäftigt mit Erfolgsrezept: Woraus Maite Kelly ihre Kraft schöpft

DE Deutsche Promis - Maite Kelly (43) hat viel zu tun. Die Sängerin ('Ich steh dazu') steht nämlich nicht nur auf der Bühne, sondern schreibt auch mit den Serien 'Hummel Bummel' und 'Puttchen' erfolgreiche Kinderbücher.

DerTag beginnt mit Meditation

Dazu ist sie noch alleinerziehende Mama, ihre Töchter Agnes, Josephine und Solène wurden 2006, 2008 und 2009 geboren. Da gibt es viel zu tun, aber die Künstlerin schafft es, alles unter einem Hut zu bringen und den Stress nicht an sich heranzulassen. "Alles entsteht aus der Kraft der Muße, ich beginne jeden Tag mit einer Meditation", verriet die Autorin dem 'Express' ihr Geheimrezept, fügte aber hinzu: "Zu meinem Alltag gehört auch Disziplin. Drei Tage schreibe ich, dann gibt es einen Regenerationstag, wo ich etwas mit den Händen machen muss, zum Beispiel Kostüme für die Shows nähe." So schaffe sie eine gute Balance.

Hier entspannt Maite Kelly

Und wenn es mal ganz zu wild wird, dann verschwindet Maite Kelly beim Bäcker um die Ecke. "Ich liebe es jedoch auch, einfach in ganz normalen Cafés zu sitzen, wo der Müllmann sein Brötchen holt, und die Menschen zu beobachten." Die Künstlerin, die mit der Kelly Family überall aufgetreten ist, sieht sich als "Kind der Straße", die ehrliche Menschen liebt. Ob ihre Töchter mal in ihre musikalischen Fußstapfen treten werden, weiß sie noch nicht, aber zumindest hat sie ihnen die Liebe zum Lesen vermittelt und auch hier gibt sie einen Tipp. "Die Langeweile kann der beste Weg zu Kreativität werden", verriet sie 'leben-und-erziehen.de'. "Es ist spannend zu schauen, nach welchen Büchern die Kinder selbst greifen. Ich kann empfehlen, in gute Buchläden zu gehen. Das Kind wird sich schon etwas aussuchen. Ich sage immer: Die Bücher finden dich. Meine Kinder haben immer Klassiker wie Pinocchio gewählt", berichtete Maite Kelly stolz.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images