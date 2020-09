Allgemein | STAR NEWS

Maite Kelly: Roland Kaiser hat sie zu Tränen gerührt

DE German Stars - Maite Kelly (40) versteht sich blendend mit ihrem Kollegen Roland Kaiser (68), mit dem sie auch eng befreundet ist. Ihre Freundschaft geht so tief, dass sich die Musikerin erst vor wenigen Wochen bemüßigt fühlte zu versichern, nicht romantisch mit Roland verbandelt zu sein. Jetzt hat Kaiser zu Tränen gerührt.

Maite Kelly bewundert Rolands Kampfgeist

Anlass waren zwei Konzerte, die Roland Kaiser in der Waldbühne Berlin gegeben hat – inmitten der Coronavirus-Pandemie. Damit habe er gezeigt, dass Live-Musik trotz der Krise und mit allen Sicherheitsvorschriften weiter ausgetragen werden und überleben kann, so Maite in einem liebevollen, berührten wie berührenden Instagram-Post, der sich an ihre Fans wendet: "Mein lieber Mentor, Kollege und musikalischer Seelenpartner Roland Kaiser hat ein Licht für alle Musikliebhaber gesetzt! Mit seinem ganzen Team hat er in der Berliner Waldbühne zwei Konzerte gegeben. Mit allen Sicherheitsregeln. Ein Gentleman der großen Klasse. Ein Mann, der für die Notwendigkeit der Musik immer gekämpft hat – und das mit einer großen Selbstverständlichkeit."

Freudentränen waren angebracht

Dass die beiden Konzerte gemäß den Sicherheitsvorschriften über die wortwörtliche Bühne gebracht werden konnten, sei einem ganzen Team zu verdanken sowie dem Publikum, das sich stets respektvoll verhalten habe. Maite fährt fort: "Einem Kaiser gebührt kaiserliche Ehre. Mit diesen Worten muss ich das zum Ausdruck bringen. Als ich heute von verschiedenen Kollegen hörte wie die Konzerte erfolgreich und sicher über die Bühne gegangen sind, rührte mich das zu Tränen." Maite Kelly ist stolz auf Roland Kaiser und ist sich sicher: Live-Musik wird es auch weiterhin geben. "Danke, Roland, dass du uns allen in der Musikbranche zeigst, dass man Mut haben muss, nicht aufgibt und Widrigkeiten zu einer Tugend machen kann. Das ist hoffnungstragend für uns alle. Ich bin stolz, dich, Roland, als mein Vorbild zu haben", schließt die Musikerin.