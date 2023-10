Allgemein | STAR NEWS

Maite Kelly: Bei Florian Silbereisens ‘Schlagerbooom’ will sie alle überraschen

DE Deutsche Promis - Am Samstag (21. Oktober) hat das Warten für viele Schlagerfans ein Ende: Nachdem die Show 2022 ausfiel, steht endlich der große ‘Schlagerbooom 2023’ mit Florian Silbereisen an – live in der ARD zu sehen ab 20.15 Uhr. Als besonders gern gesehener Gast ist Maite Kelly dabei mit von der Partie. Und sie verspricht eine Überraschung.

Neues von Maite Kelly

“Seit zwei Jahren habe ich da eine neue Figur namens Püttchen und für sie haben wir jetzt einen Song geschrieben. Dieser kam im September raus, genau, und dann habe ich noch einen weiteren Song geschrieben, der im ‘Schlagerbooom‘ Premiere feiern wird“, offenbarte die Sängerin gegenüber 'tag24’. “Ich hoffe, das wird auch ein Hit, denn diesen Song werde ich exklusiv auf meinen Konzerten spielen. Da bin ich schon richtig gespannt.“ Und ihre Fans sicher auch! Auf die Frage, ob sie noch mehr verraten könne, fiel ihr wohl auf, dass sie bereits zu viel gesagt hatte: “Nein, leider nicht, denn eigentlich hätte ich das gar nicht verraten dürfen. Das wissen also nur Sie“, erklärte sie, möglicherweise ein wenig zerknirscht.

Florian Silbereisen hat noch mehr zu bieten

Neben Maite Kelly nicht mehr ganz so geheimer Überraschung gibt es weitere Premieren, zum Beispiel das Duett ‘Alles glitzert, alles funkelt’ von Thomas Anders & Florian Silbereisen – das soll auch das Motto des Abends sein. Und laut 'schlager-charts.com' sollen wohl auch Ben Zucker & Kerstin Ott und Ross Antony & Eloy de Long ihre gemeinsamen Songs als TV-Premieren präsentieren. Wie 'stern.de' berichtete, werden außerdem Andrea Berg, DJ Ötzi, Roland Kaiser, Sarah Engels, Howard Carpendale, Anastacia, Mickie Krause, Beatrice Egli und Michelle in der Dortmunder Westfalenhalle erwartet. Nicht nur die Fans von Maite Kelly werden hier also voll auf ihre Kosten kommen.

Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images