Victoria Beckham: Posh Spice wird zu Sporty Spice

Victoria Beckham (44) zeigt sich von einer neuen Seite.

Schwindelerregend hohe High Heels, enge Kleider und immer perfekt gestylt – so kennt man die Designerin und frühere Spice-Girls-Sängerin. Doch Victoria Beckham kann auch anders. Die 44-Jährige hat nun ihre neue Kollektion mit dem Sportswear-Label Reebok auf den Markt gebracht. In der dazugehörigen Kampagne präsentiert sich die Britin lässig und in einem ganz neuen Licht: Das einstige Posh Spice hat sich in Sporty Spice verwandelt, wie Victoria selber bemerkt.

"Ich habe niemals daran geglaubt, dass es eines Tages für mich akzeptabel wäre, im Jogginganzug das Haus zu verlassen. Aber genau das ist nun geschehen", erklärt die Modeschöpferin bei der TV-Show 'Good Morning America'. Über ihr neues Auftreten reflektiert sie weiter: "Das ist das Ding, ich bin zu Sporty Spice geworden." Doch woher kommt der plötzliche Sinneswandel der bis dato ewig topgestylten Supermama?

"Ich trainiere sehr viel, das ist ein großer Teil meines Lebens: Ich stehe auf, ich mache Sport, ich bringe die Kinder zur Schulde. Also wollte ich Kleidung haben, die ich einerseits im Fitnessstudio, aber auch den Rest des Tages tragen kann", erklärt die Designerin zu ihrer Motivation.

Das nun selbsternannte Sporty Spice mag es offensichtlich lieber praktisch und gemütlich. Eine Erkenntnis im Leben, die man Workaholic Victoria Beckham nicht verübeln kann.

