Victoria Beckham: Nicht ohne meinen Kleiderschrank

DE Showbiz - Die Designerin Victoria Beckham (45) ist ständig unterwegs und fliegt von einem Termin zum nächsten. Und obwohl sie am liebsten nur mit Handgepäck reisen würde, ist das für sie absolut unmöglich.

Ein Outfit für jede Stimmung

Reisen mit leichtem Gepäck entspreche nicht ihrer Art, erklärte Victoria Beckham im Interview in der Show 'Live with Kelly and Ryan' kürzlich: "Ich mag es, verschiedene Optionen zu haben, weil man nie weiß, was man tragen möchte, wie man sich fühlt, deshalb kann ich nie leicht reisen."

Ihren Ehemann David Beckham (44) macht sie damit allerdings verrückt. "Ich nehme auch den ganzen Platz in den Schränken der Hotels weg mit meinen vielen Optionen. So funktioniert das einfach bei uns", fügte sie lachend hinzu.

Victoria Beckham in Paris

Erst vor Kurzem wurde die Leidenschaft der Designerin fürs Reisen mit einer riesigen Garderobe auf die Probe gestellt, als sie gemeinsam ihren 20. Hochzeitstag mit dem Fußballstar feierte: 24 Stunden verbrachten die beiden in Paris. "Wir hatten 24 Stunden, nur wir beide, das war wundervoll", verriet die Britin und fügte hinzu, dass sie bei Ausflügen mit ihrem Liebsten nicht viel tun müsse, seine Anwesenheit allein reiche ihr schon: "Er ist David Beckham. Ich kann ihn einfach anstarren."

Wie viel verschiedene Outfits Victoria Beckham für ihren Ausflug nach Paris im Gepäck hatte, verriet sie allerdings nicht.

