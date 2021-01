Allgemein | STAR NEWS

Spice Girls: Geht Victoria Beckham doch noch mal auf Tour?

DE Showbiz - Als die Tickets für die Tour der Spice Girls ('Spice Up Your Life') im Sommer 2019 in der Verkauf gingen, waren sie innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Und das, obwohl die ultimative Girlgroup unvollständig auf Tournee ging. Victoria Beckham (46) widmete sich nämlich lieber ihrem Modelabel als den alten Zeiten. Böse Zungen behaupteten derweil, sie habe wohl der Gedanke an Live-Gesang abgeschreckt: Posh Spice ist nicht gerade als Goldkehlchen verschrien.

Victoria Beckham mag nicht singen

Doch die Hoffnung, eines Tages wieder alle fünf Spice Girls gemeinsam auf der Bühne zu sehen, ist noch lange nicht verflogen, weder bei den Fans noch bei Victorias Bandkolleginnen. "Wir stehen uns noch immer alle sehr nah", versicherte Mel C (47) im Podcast 'Essentials Radio' auf Apple Music. "Es ist uns daher wichtig, dass sie mit allem glücklich ist." Posh Spice sei sehr aktiv an der Entwicklung der Show beteiligt gewesen, und Mel ist davon überzeugt, dass es ihr nicht leicht fiel, ihre Freundinnen allein auf die Bühne zu schicken.

Mel C hofft auf Hypnose

"Am ersten Abend, als die Bilder der Reunion um die Welt gingen, war es wohl sehr schwer für sie, es tut mir wirklich leid" erinnerte sich Mel C weiter. Sie wolle natürlich nicht, dass Victoria sich zu etwas gezwungen fühle: "Wir müssen sie wohl hypnotisieren, aber ich habe das Gefühl, dass sich ihre Einstellung allmählich ändert. Wir arbeiten dran."

Diese Arbeit könnte aber vergebens sein, denn Posh Spice hat mehr als nur ein Mal deutlich gemacht, dass sie sich beim Tanzen und Singen auf der Bühne mit den Spice Girls immer unwohl fühlte. Vielleicht ist das Jubiläumsjahr der richtige Moment, alte Ängste zu überwinden: Vor 25 Jahren stürmten Mel B, Victoria Beckham und die Spice Girls erstmals die Charts mit 'Wannabe' - gibt es einen besseren Zeitpunkt für eine Wiedervereinigung?