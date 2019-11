Allgemein | STAR NEWS

Victoria Beckham: Firma macht 16 Millionen Dollar Verlust

DE Showbiz - Mit ihrem eigenen Modeimperium hat sich Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (45) auch nach ihrer erfolgreichen Gesangskarriere ein lukratives Standbein aufgebaut. Doch jetzt muss die ambitionierte Unternehmerin einen herben finanziellen Rückschlag verkraften. Im letzten Jahr machte die Victoria Beckham Ltd. Verluste im Wert von fast 16 Millionen US-Dollar (rund 14,5 Millionen Euro)

David hilft aus

Doch nicht nur Victorias Schicksal hängt an dem Unternehmen. Berichten zufolge investierte auch Ehemann und Fussball-Legende David Beckham (44) in die Firma seiner Frau und das nicht zu knapp. Allein im letzten Jahr soll David das Modeimperium seiner Frau mit rund 600.000 Pfund unterstützt haben. Wird es vielleicht Zeit den Traum des Power-Pärchens an den Nagel zu hängen?

Gute Miene zum bösen Spiel

Nicht wenn es nach Ralph Toledano, Vorstandsmitglied von Victoria Beckham Ltd., geht. Dem Magazin 'Business of Fashion' versicherte er, man habe mit dem Ergebnis gerechnet aber ist zuversichtlich für die Zukunft. "Mit Victoria haben wir ein großes Talent. Wenn man ihre Expertise mit einem starken Team zusammenbringt, können wir es schaffen." Noch scheint es für Victoria Beckhams Designertraum also Hoffnung zu geben.