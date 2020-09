Allgemein | STAR NEWS

Verplappert: Jude Law freut sich über Baby Nummer sechs

DE Showbiz - Jude Law (47) und seine Ehefrau Phillipa Coan sind in diesem Sommer Eltern geworden, wie erst jetzt bekannt wurde. Als der Schauspieler in der 'Tonight Show' zu Gast war, kitzelte Kimmy Fallon das süße Geheimnis heraus.

Jude Law wurde Gärtner und wieder Vater

Im Mai kursierten erstmals Gerüchte, dass Jude Laws Kinderschar sich noch einmal vergrößern könnte. In London war Phillipa nämlich mit einem beachtlichen Babybauch gesichtet worden. Im August sah man sie jedoch deutlich erschlankt, aber offizielle Bekanntmachungen von dem glücklichen Paar blieben aus. Also fragte Jimmy Fallon doch einfach mal ganz allgemein, was Law denn so getan hat während des Corona-Lockdowns.

"Ich habe gegärtnert", berichtete der Star. "Oh! Und dann hab ich auch noch ein Baby bekommen. Jetzt weißt du‘s."

Das erste Kind mit Ehefrau Phillipa

Warum die Geheimniskrämerei? Jimmy Fallon hakte nach seinen Glückwünschen natürlich nach, wieso die Geschichte "vergraben" worden war. Darauf antwortete Jude Law nicht so direkt, schwärmte aber, "es ist wirklich wunderbar". Er und seine Frau Phillipa, die er im Mai 2019 geheiratet hatte, fühlten sich "gesegnet, dass sie gemeinsam als Familie in ihrem Nest sitzen konnten".

Der neueste Nachwuchs, über den bislang keine weiteren Details bekannt sind, ist das erste gemeinsame Kind des Paares. Zuvor wurde Jude Law Vater von Rafferty (23), Iris (19) und Rudy (18), deren Mutter seine erste Frau Sadie Frost ist. Mit Model Samantha Burke bekam er Sophia (10) und mit Catherine Harding Ada (5). So hat Jude Law also langsam eine halbe Fußballmannschaft beisammen!