‚Liebe braucht keine Ferien 2‘: Was Kate Winslet zur angeblichen Fortsetzung des Weihnachts-Klassikers sagt

DE Showbiz - Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: "Fortsetzung von 'Liebe braucht keine Ferien' geplant und alle Original-Hauptdarsteller*innen haben bereits unterschrieben!" hieß es am Dienstag (6. Dezember) auf zahlreichen Websites. Fans waren aus dem Häuschen angesichts eines Wiedersehens mit Iris, gespielt von Kate Winslet (47), und Cameron Diaz (50) alias Amanda. Auch Jude Law (49) und Jack Black (53) sollten wieder dabei sein.

Kate Winslet schwört…

Schließlich ist die RomCom aus dem Jahre 2006 über den Haustausch zweier Frauen, die in der Welt der jeweils anderen die große Liebe finden, mittlerweile ein echter Weihnachtsklassiker und gehört zum Fest dazu wie 'Drei Haselnüsse für Aschenbrödel' und 'Stirb langsam'. "Der Plan ist, nächstes Jahr mit den Dreharbeiten zu beginnen", zitierte die 'Sun' einen Insider. Doch als eine der Hauptdarsteller*innen am Dienstag auf das Thema angesprochen wurde, legte sich die Aufregung schnell wieder. "Es ist das erste Mal, dass ich davon höre", gestand Kate Winslet gegenüber 'People'. "Ich schwöre, weder Agenten noch irgendwer der Verantwortlichen des ersten Teils hat jemals mit mir darüber gesprochen…ich schwöre, es ist nie erwähnt worden."

Ist Cameron Diaz der Grund für die Gerüchte?

Nach Kate Winslet eilte auch Nancy Meyers, die beim Weihnachts-Klassiker Regie führte, an die Tastatur und schrieb auf Instagram: "So viele Privatnachrichten dazu erhalten…sorry, aber es stimmt nicht." Der Film wird wohl einmalig bleiben. Doch wie nahm das Gerücht um eine Fortsetzung so schnell an Fahrt auf? Die Vermutung liegt nahe, dass es viel damit zu tun hat, dass Cameron Diaz dieses Jahr ihren Rücktritt vom Rücktritt bekanntgab und wieder in Hollywood eingestiegen ist. Sie steht zurzeit für 'Back In Action' vor der Kamera, fast acht Jahre, nachdem sie ihren letzten Film gedreht hatte. Schade…eine Rückkehr gemeinsam mit Kate Winslet wäre wohl das schönste Weihnachtsgeschenk gewesen!

