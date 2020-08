Allgemein | STAR NEWS

Verlobungsgerüchte: Dicker Ring am Finger von Liam Paynes Freundin

DE Showbiz - Diese Liebe kennt nur eine Richtung, glauben Insider: Seit Maya Henry (20) einen beeindruckenden Klunker am Ringfinger trägt, wächst die Überzeugung, dass der einstige One-Direction-Star Liam Payne (26) ihr einen Antrag gemacht und sich mit ihr verlobt hat.

Maya Henry trägt millionenschweren Ring zur Schau

Die Texanerin, die seit fast zwei Jahren mit Liam zusammen ist, trug am Donnerstag (27. August) bei einem romantischen Essen im Novikov in London einen großen Diamantring, der mit seinem Glitzern deutliche Signale zu senden schien. Drei Millionen Pfund, umgerechnet 3,35 Millionen Euro, soll das gute Stück wohlinformierten Argusaugen zufolge wert sein. So ein Schmuckstück holt man nicht mal eben aus der Schatulle. Doch was sagt Liam Payne dazu?

Bislang kein Kommentar von Liam Payne

Der Sänger hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert, aber das ist eigentlich nichts Neues, denn der Star ist bekannt dafür, dass er sein Privatleben schützt. Da er am Samstag (29. August) jedoch anlässlich seines Geburtstag eine virtuelle Show streamen wird, hoffen viele, dass er zu diesem Anlass die frohe Botschaft verkünden könnte.

Sollte an dem Verlobungsgerücht etwas dran sein, erfüllt sich für Maya damit tatsächlich ein Kindheitstraum: Sie war ein glühender One-Direction-Fan und lernte Liam Payne im zarten Alter von 15 bei einem Meet and Greet kennen. Die beiden blieben lose in Kontakt und wurden schließlich ein Paar. Manchmal werden Märchen eben doch wahr.