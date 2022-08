Allgemein | STAR NEWS

Verliebt wie am ersten Tag: Hailey Bieber kann es nicht abwarten, zu Justin nach Hause zu kommen

DE Showbiz - Auch nach fast vier Jahren Ehe kann Hailey Bieber (25) es kaum erwarten, wieder nach Hause zu ihrem Mann Justin (28) zu kommen, wenn sie beruflich unterwegs ist. Seit 2018 sind das Model und der Sänger ('Peaches') verheiratet, und das Band zwischen ihnen ist stärker denn je, glaubt die glückliche Ehefrau.

Ab nach Hause zu Justin Bieber

"Er ist noch immer derjenige, zu dem ich so schnell es geht zurückwill", so die Berufsschönheit in einem Interview für die Septemberausgabe von 'Haper's Bazaar'. "Ich fliege irgendwo hin und mache meinen Job, aber ich kann es nicht abwarten, wieder nach Hause zu kommen und mit ihm abzuhängen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir beide sehr viel Arbeit (in unsere Beziehung) gesteckt haben. Letztlich ist er mein bester Freund, aber wir müssen trotzdem viel dafür tun, dass es alles klappt." Das Model ist sich bewusst, dass Liebe ständig im Wandel begriffen ist.

Hailey Bieber weiß, dass Liebe ein ständiger Wandel ist

Daher ruht sich Hailey Bieber auch nicht auf ihre Glücks-Lorbeeren aus. "Ich weiß, dass schließlich, wenn Kinder dazukommen, noch mal ein neues Zeitalter anbricht." Auch dann müssten die Regler wieder neu adjustiert werden. Doch beide seien immer füreinander da, auch in schlechten Zeiten. Sowohl Hailey als auch Justin hatten in diesem Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im März kam sie mit Symptomen, die einem Schlaganfall glichen, ins Krankenhaus, musste zudem wegen eines Herzfehlers operiert werden. Ihr Mann gab bekannt, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom litt, welches Gesichtslähmungen hervorrief. "Es gibt einen Grund, warum es heißt 'In guten wie in schlechten Zeiten'", so Hailey Bieber, die weiß, dass sie und ihr Mann Justin sich aufeinander verlassen können.

