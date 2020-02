Allgemein | STAR NEWS

Hailey Bieber: Justin Bieber ist ein “unglaublicher, großartiger Ehemann”

DE Showbiz - In einem Interview mit dem US-amerikanischen 'Elle'-Magazin gewährte Hailey Bieber (23) den Lesern einen Einblick in ihre Beziehung mit dem kanadischen Popstar Justin Bieber (25). Die beiden sind seit September 2018 verheiratet, sie kennen sich aber schon aus ihren Jahren als Teenager, wo sie bereits ein Paar waren.

Großes Glück

Doch dem Model zufolge hat sich Justin seit dieser Zeit stark verändert. "Und auch ich bin erwachsen geworden. Er war jemand, der mir immer wichtig war und den ich sehr liebte. Natürlich brauchte es aber Zeit und Arbeit, um über einige Dinge zwischen uns hinwegzukommen, aber das war es wert. Er ist ein unglaublicher, großartiger Mann und so ein guter Partner, mit dem man durchs Leben gehen kann. Es gibt niemand anderen, mit dem ich jemals mein Leben hätte verbringen wollen - außer ihm. Ich habe also großes Glück", so Hailey.

Hailey und Justin Bieber haben schwere Zeiten durchgemacht

Dennoch haben auch die beiden ihre Höhen und Tiefen. Justin enthüllte vor Kurzem, dass er die Lyme-Krankheit und Drüsenfieber habe und für Hailey war es schwer, ihren Ehemann so leiden zu sehen. "Als wir heirateten, haben wir gerade erst probiert, unser gemeinsames Leben zu organisieren. Ich hatte das Gefühl, dass eine Hochzeit inmitten all dieser Dinge wirklich hektisch und stressig sein würde. Er war sehr krank. Er hat die Lyme-Krankheit und er musste eine ganze Reihe von medizinischen Untersuchungen durchmachen. Wir hatten die Diagnose noch nicht. Und es war hart, weil jeder außerhalb wirklich gemein war und ihn verurteilte. Sie sagten, dass es aussehen würde, als ob er Drogen nimmt, dass er überhaupt nicht gut aussieht, wo er doch in Wirklichkeit nicht gesund war und wir wussten nicht warum…. All das durchzumachen und dann zu überlegen, wo da jetzt eine Hochzeit reinpasst, hat sich nicht gut angefühlt", berichtete sie.

Mittlerweile ist Justin Bieber wieder genesen und die beiden können ihre Ehe in vollsten Zügen genießen.

