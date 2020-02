Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber bekämpft die Lymekrankheit mit voller Macht

DE Showbiz - Schon seit längerem hatte Justin Bieber (25) mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, doch erst vor Kurzem teilte er der Öffentlichkeit mit, dass er an der Lyme-Borreliose sowie am Epstein-Barr-Virus erkrankt sei. In der neuen Folge seiner YouTube-Serie 'Seasons' sprach der Musiker nun über seine Erkrankung. "Ich habe schon länger Probleme mit meiner Energie gehabt und ich wusste nicht warum", erklärt er in die Kamera aus dem Behandlungszimmer seines Arztes während einer seiner Behandlungen. "Nach einer Reihe von Tests haben wir festgestellt, dass ich die Lyme-Krankheit habe, das ist eine nicht sehr bekannte Krankheit und es ist schwer für die Ärzte, das herauszufinden. Die Infektionen haben einen wesentlichen Teil zu meiner Akne beigetragen und den Giftstoffen in meinem Körper, die all diese Dinge zutage bringen. Es fühlt sich gut an, dass ich jetzt weiß, warum es mir immerzu so schlecht geht."

Justin und Hailey sind froh, endlich Bescheid zu wissen

Auch seine Frau Hailey Baldwin (23) beteiligte sich an dem Gespräch über die Gesundheit ihres Mannes und berichtete, dass die beiden lange Zeit nicht wussten, was mit Justin los sei. "Er fühlte sich einfach so krank und es gab keine Erklärung dafür", erinnert sich das Model. "Jetzt, wo wir all die Antworten kennen und wissen, was es ist, und wissen, wie wir es lindern und heilen können, ist er nicht nur gesünder als je zuvor, sondern auch dabei ein gesünderes Leben als je zuvor zu führen. Das ist großartig!"

Justin kämpft für seine Gesundheit

Justin versicherte seinen Fans in dem Video, dass er alles in seiner Macht stehende tun würde, um sich von der Krankheit zu erholen. "Ich bin fest entschlossen, dass es mir besser geht und zu tun, was auch immer ich tun muss, egal ob es unbequem ist oder nicht, weil ich weiß, dass es nicht nur für mich ist. Aber wenn ich die beste Version meiner selbst bin, dann bin ich auch der beste Ehemann, der beste Vater, der beste Freund, der ich sein kann. Und für all die Fans, die die Musik mögen, die ich mache. Wenn ich nicht gesund bin, kann ich das nicht tun - und ich war sehr lange nicht gesund."

Nichtsdestotrotz bringt Justin Bieber am Freitag, den 14. Februar, pünktlich zum Valentinstag sein neues Album 'Changes' auf den Markt.