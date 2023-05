Allgemein | STAR NEWS

Verena Kerth und Marc Terenzi: Schlagen? Alles nicht wahr

DE Deutsche Promis - Verena Kerth (41) und ihr Freund Marc Terenzi (44) wehren sich gegen Geschichten, dass sie eine toxische Beziehung führen, in der Schläge an der Tagesordnung wären. Alles fing damit an, dass eine Freundin des Sängers der 'Bild' steckte, er würde geschlagen.

“Wir trennen uns nicht”

Mandy Johnson (38) ging dabei in die Vollen und sagte: "Die Tatsache, dass Verena ihn schlägt, ist demütigend für Marc, deshalb sagt er nichts. Er kann sich nicht von ihr trennen, es gibt Verträge. Er hat nichts, ist aktuell darauf angewiesen, mit ihr zusammen zu Events eingeladen zu werden." Die so Angegriffene hatte schon in ihrer Stellungnahme gegenüber ‘Bild’ alles abgestritten und nutzte dann gemeinsam mit ihrem Liebsten Instagram, um klarzustellen, dass nichts an der Geschichte dran sei. "Wir sind zusammen, sind glücklich, wir trennen uns nicht, wir sind nicht wegen Verträgen zusammen. Deswegen glaubt nicht allen Quatsch, der hier in diesen Medien verbreitetet wird."

Gehen Verena Kerth und Marc Terenzi ins "Sommerhaus"?

Eine gute Möglichkeit, der Welt zu zeigen, wie toll es läuft, wäre die Teilnahme an der Reality-Show 'Sommerhaus der Stars'. Auf Instagram scherzte Verena Kerth: "Ich hab noch gar nichts gepackt. Ich kenn' mich gar nicht aus. Was nimmt man denn in dieses komische Haus mit?" Eine offizielle Zusage des Paares gibt es nicht, aber man geht davon aus, dass die beiden dort auftauchen. Was wiederum mutig ist, denn diese Show ist berüchtigt dafür, dass die Kandidat*innen den Stress nicht aushalten und die Beziehung darunter leidet. Ziemlich viele haben sich nach oder sogar während der Teilnahme getrennt. Verena Kerth und Marc Terenzi könnten hier allen das Gegenteil beweisen und zeigen, dass ihre Beziehung trotz aller Negativschlagzeilen stabil ist.

