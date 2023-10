Allgemein | STAR NEWS

Verena Kerth und Marc Terenzi reden Klartext: Haben sie jetzt wirklich geheiratet?

DE Deutsche Promis - Haben sie nun wirklich geheiratet oder sind sie einfach nur mal auf Sponsorenkosten nach Las Vegas geflogen und haben sich einen Scherz erlaubt? Vor gut einer Woche verbreitete sich die Nachricht, dass Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) Ja zueinander gesagt hatten, wie ein Lauffeuer.

"Jetzt haben wir uns getraut"

Die Zeremonie fand laut ‘Abendzeitung’ am 21. Oktober in der legendären Little White Wedding Chapel im Spielerparadies in der Wüste von Nevada statt — hier gaben haben schon viele Promis geheiratet. "Natürlich habe ich als echtes Münchner Kindl Tracht gewählt", erzählte Verena. "Wir haben es einfach für uns getan, weil wir es in Deutschland nicht geschafft haben. Seit 24 Jahren kennen wir uns, jetzt haben wir uns getraut."

Doch schon am Folgetag gab es Stimmen des Zweifels: 'Bild' konnte die Eheschließung nicht im Register des Staates Nevada finden. Zudem seien auffällig viele Sponsoren in den begleitenden Postings auf Social Media verlinkt worden. Das Paar selbst hatte noch vor einigen Monaten davon gesprochen, eine große Hochzeit im Kreise der Familie feiern zu wollen. Wie passt da also eine Blitztrauung in Las Vegas ins Bild?

Verena Kerth und Marc Terenzi wunderten sich über den Rummel

Gegenüber RTL räumten Verena Kerth und Marc Terenzi am Rande einer Halloween-Party jetzt ein für allemal mit den Spekulationen auf. Das Wichtigste vorweg: "Wir sind nicht verheiratet, um die ganzen Spekulationen mal zu beenden." Die Moderatorin erklärte: "Es war ein romantischer Gedanke von meinem Verlobten, weil ich es mir immer gewünscht habe, in Las Vegas zu heiraten." Der Sänger fügte hinzu: "Nach diesem schwierigen Jahr an meiner Seite hatte sie das verdient.“ "Irgendwie wurde da auch wieder viel zu gedichtet", fand Verena, was angesichts von Sprüchen wie "wir haben uns getraut" allerdings nicht weiter verwundert. Jetzt soll es im nächsten Jahr wirklich losgehen — ein Datum haben Marc Terenzi und Verena Kerth allerdings noch nicht.

