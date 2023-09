Allgemein | STAR NEWS

Verena Kerth und Marc Terenzi: Auf dem Oktoberfest setzen sie dieses Zeichen

DE Deutsche Promis - Immer wieder sorgten Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) in den letzten Wochen für Skandal-Schlagzeilen — immer war Alkohol im Spiel. Doch für das Oktoberfest haben die Moderatorin und der Sänger gute Vorsätze.

Spaß ohne Alkohol

Denn von den großen Maßkrügen wollen beide weitestgehend die Finger lassen. Seit Sonnabend (16. September) wird auf der Theresenwiese in München wieder geschunkelt, gefeiert und vor allem getrunken. Auch Promis strömen scharenweise auf die Wiesn, lassen sich ein frisch Gezapftes schmecken. Doch Verena und Marc sind fest entschlossen, in diesem Jahr Vorsicht warten zu lassen. "Wir haben ja, glaube ich, alle die Schlagzeilen der letzten Monate verfolgt. Also, ein absolutes Wiesn-Must: immer schön viel Wasser trinken!“ erklärte sie im Gespräch mit RTL, und er schlägt in die gleiche Kerbe: "Wir trinken viel Wasser dieses Mal." Verena ist überzeugt: "Trotzdem kann man natürlich die Wiesn genießen und braucht dazu jetzt nicht Unmengen an Alkohol."

Verena Kerth und Marc Terenzi haben gute Vorsätze

Natürlich muss sich noch zeigen, ob die guten Vorsätze von Verena Kerth und Marc Terenzi auch die Tat umgesetzt werden, doch beide scheinen entschlossen. Die Ereignisse der letzten Wochen — so rückte nach einem Streit der beiden in einem Hamburger Hotelzimmer sogar die Polizei an — haben ihnen wohl zu denken gegeben. "Wir haben immer zusammengehalten und ich glaube, das zeichnet uns als Paar auch ein bisschen aus. Das war jetzt echt eine harte Zeit für uns, aber ich bin immer noch verlobt, falls die Frage kommt", versicherte Verena. Gegenüber 'Bild' gestand sie: "Die letzten Wochen waren natürlich auch nach meinem Ermessen etwas unglücklich." Nachdem Marc Terenzi tatsächlich ohne zu lallen auf der Käfer-Bühne mit der Band gesungen hatte, freute sich seine Freundin. "Marc ist mein Sex-Rock-Gott", schwärmte Verena Kerth.

