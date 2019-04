Allgemein | STAR NEWS

Verdächtiger festgenommen: Hat die Polizei Nipsey Hussles Mörder erwischt?

Der Hauptverdächtige im Fall des Mordes an Nipsey Hussle (†33) befindet sich in Polizeigewahrsam. Nur wenige Stunden, nachdem der Polizeichef von Los Angeles an Eric Holder (29) appelliert hatte, sich freiwillig zu stellen, wurde der mutmaßliche Mörder festgenommen.

Kein Bezug zu Gangs

Holder hatte sich wohl kurz vor Nipsey Hussles Ermordung am Sonntag [31. März] mit dem Rapper und Aktivisten vor dessen Klamottengeschäft in Crenshaw gestritten. Später tauchte der Täter mit einer Waffe auf und erschoss den Star auf offener Straße. Die Polizei vermutet, dass es sich bei der Tat nicht um einen Mord im Gang-Milieu handelt, sondern um eine persönliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

Panik bei Mahnwache für Nipsey Hussle

Der Tod von Nipsey Hussle hatte weltweit hohe Wellen geschlagen. International wie national sprachen viele Stars und Musiker ihr Beileid über Social Media aus. So teilten Beyoncé (37), Rihanna (31) und Big Sean (31) ihre Trauer über Instagram.

Bei einer Mahnwache für den Star, der der Gewalt durch Gangs abgeschworen hatte und sich für Bedürftige einsetzte, war es am Montag zu einer Massenpanik gekommen. 19 Menschen wurden verletzt. Grund dafür schien eine Waffe zu sein, die in der Menge auftauchte. Rund 300 Menschen hatten sich im Gedenken an Nipsey Hussle versammelt.

