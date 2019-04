Allgemein | STAR NEWS

Schüsse auf Rapper: Nipsey Hussles vermeintlicher Mörder angeklagt

Bereits weniger als eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf Nipsey Hussle (†33) ist Eric Holder des Mordes an dem Rapper angeklagt worden. Er soll den Star am Sonntag [31. März] vor dessen Geschäft Marathon Clothing niedergeschossen haben.

Anklagepunkte wurden verlesen

Bereits zwei Tage später hatte die Polizei von Los Angeles den Tatverdächtigen festgenommen, nachdem sie zuvor einen eindringlichen Appell herausgegeben habe, er möge sich stellen. Am Donnerstag erschien Eric Holder dann vor Gericht, wo ihm alle Anklagepunkte verlesen wurden. Er wird sich wegen Mordes in einem Fall sowie des versuchten Mordes in zwei weiteren Fällen und unerlaubten Waffenbesitzes verantworten müssen. Sollte er verurteilt werden, droht ihm ein Leben hinter Gittern.

Weltweite Trauer um Nipsey Hussle

Der Tod von Nipsey Hussle hatte weltweit Entsetzen ausgelöst. Menschen zeigten sich besonders erschüttert, weil der Rapper zum Aktivisten gegen Gewalt geworden war, nachdem er früher selbst Teil der Gangszene von Los Angeles war. Der Star engagierte sich für die Bedürftigen in seinem Stadtteil. Auch Kollegen aus der Musikszene ging die Schreckenstat nahe: Beyoncé (37), Rihanna (31) und Big Sean (31) teilten ihre Trauer über Instagram. Bei einer Mahnwache vor dem Geschäft war es am Montag zu einer Massenpanik gekommen. 19 Menschen wurden verletzt. Grund dafür schien eine Waffe zu sein, die in der Menge auftauchte. Rund 300 Menschen hatten sich im Gedenken an Nipsey Hussle versammelt.

