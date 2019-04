Allgemein | STAR NEWS

Nipsey Hussle: Straße soll posthum umbenannt werden

Nipsey Hussle (†33) soll für immer im Gedächtnis der Menschen bleiben, da er schon bald seine eigene Straßenecke in Los Angeles erhalten könnte. Nachdem der Rapper ('Dedication') erschossen wurde, starteten Fans im Netz eine Petition, die eben diese Ehrung erwirken sollte. Nun kündigte ein Vertreter der Stadt Los Angeles an, dass er dem Wunsch nachkommen wolle.

Der Ermias 'Nipsey Hussle' Ashgedom Square

Lange hatten die Fans darauf gehofft und am Dienstag [09. April] küdigte Stadtratsmitglied Marqueece Harris-Dawson eine Neuigkeit an: Nipsey Hussle soll eine eigene Straße, beziehungsweise eine eigene Straßenecke bekommen. Auf Twitter schrieb Harris-Dawson: "Diese Woche werde ich offiziell einen Antrag einreichen, um die Ecke Crenshaw und Slauson 'Nipsey Hussle Square' benennen zu lassen."

Damit folgt er dem Wunsch einer Petition auf Change.org, die ein Bekannter des Rappers ins Leben gerufen hatte.

"Er war nicht nur ein Rapper"

Zu seiner Petition schrieb der Gründer: "Ich kannte Nipsey Hussle persönlich. Er war nicht nur ein Rapper. Er war eine Community-Ikone." Damit eben dieser legendäre Status nicht in Vergessenheit gerät, möchten die Fans den erschossenen Rapper ins Stadtbild integrieren. Vielleicht kommt der Antrag tatsächlich durch und die Stadt L.A. ehrt den Musiker auf eine ganz besondere Art und Weise.

Nipsey Hussle wurde am 31. März 2019 vor seinem Laden in Los Angeles erschossen und erlag noch an dem gleichen Abend seinen Verletzungen. Der Täter, Eric Holder, befindet sich aktuell in Haft.

© Cover Media