US-Rapper Nipsey Hussle stirbt nach Schießerei in Los Angeles

Erneute Waffengewalt in Amerika. Bei einer Schießerei auf offener Straße ist US-Rapper Nipsey Hussle (†33) ums Leben gekommen. Wie der Nachrichtensender 'NBC News' am Sonntag [31. März] berichtete, wurden zwei weitere Personen verletzt, befinden sich aber außer Lebensgefahr. Die Täter flohen in einem Auto und sind weiterhin auf der Flucht. Nur wenige Stunden vor seinem Tod hatte der 33-jährige Musiker getwittert: "Es ist ein Segen, starke Feinde zu haben."

Zahlreiche Beileidsbekundungen auf Social Media

In den sozialen Medien bekunden zahlreiche Freunde und Weggefährten den plötzlichen Tod des Rappers, der in diesem Jahr für sein erstes Album 'Victory Lap' für den Grammy nominiert war. Drake (32) veröffentlichte noch in der Nacht zum Montag ein Bild des Musikers auf seinem Instagram-Profil und zeigt sich sichtlich erschüttert. Die beiden Musiker hatten für den kommenden Sommer einen neuen Song geplant, nachdem sie sich einige Zeit aus den Augen verloren hatten.

"Er ist jetzt ein Engel auf deinen Schultern"

Sängerin Rihanna (31) schreibt: "Das ergibt einfach keinen Sinn! Mein Geist ist aufgewühlt. Lieber Gott, bitte lass seinen Geist die ewige Ruhe finden. […] Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist." Popstar Justin Bieber (25) postet ein "Ruhe in Frieden Nipsey Hussle" und Jada Pinkett Smith (47) schickt Hussles Lebensgefährtin Lauren viel Kraft: "Er ist jetzt ein Engel auf deinen Schultern."

Erste Aufmerksamkeit erreichte Hussle vor etwa fünf Jahren, als Hip-Hop-Star Jay-Z (49) dem Rapper 100 Mixtapes für jeweils 100 Dollar abkaufte. Bei der Grammy Verleihung 2019 musste der Musiker allerdings Rapperin Cardi B (26) den Vortritt lassen, die den Preis für das beste Rap-Album mit nach Hause nehmen durfte.

