Unterwäsche von Adele? Die Sängerin soll eigene Kollektionen planen

DE Showbiz - Geschäftstüchtig: Wenn man der britischen 'Sun' glauben darf, macht Sängerin Adele (34) bald in Unterwäsche und folgt damit Kolleginnen wie Rihanna, die damit schon jede Menge Dollars scheffelt.

"1, 2, Free"

Die Britin soll mit ihrer Firma Melted Stone in den USA ein Patent auf die Phrase "1, 2, Free" gestellt haben. Für den britischen Markt hat sie bereits die Genehmigung, unter diesem Namen Waren zu verkaufen. Laut Bericht sollen sich darunter Unterwäsche, Uhren, Gepäck, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcke, Geldbörsen und sogar Schlüsselanhänger befinden. "Dieses Vorhaben könnte dazu führen, dass sie eine breite Palette von Artikeln verkauft - vor allem auf dem lukrativen amerikanischen Markt, wo sie sehr erfolgreich ist", steckte ein Insider der Zeitung.

Adele beweist Geschäftssinn

Bislang hatte sich Adele von solchen Unternehmungen ferngehalten, hatte ebenso auch alle Versuche, sie als Markenbotschafterin zu gewinnen, abgelehnt. Man bot ihr Millionen an, um für Diätprodukte zu werben, doch das konnte die Grammy-Gewinnerin nicht locken. Aber wenn es um eigene Produkte geht, scheint sie ihre Meinung geändert zu haben. "Es zeigt, dass Adele nicht nur eine großartige Sängerin und Songschreiberin ist, sondern auch eine kluge Geschäftsfrau", lobte der angebliche Insider die Entscheidung, sich Patente erstellen zu lassen. Nun muss man nur noch sehen, ob der Superstar tatsächlich Ernst macht und mit einer Dessous-Linie und anderen Artikeln auf den Markt geht – dass Fans die Sachen kaufen würden, dürfte allen klar sein.

Momentan erfreuen sich einige Glückliche von ihnen aber eher daran, ihr Idol endlich live auf der Bühne zu sehen. Adele tritt derzeit im Caesars Palace's The Colosseum im Rahmen ihrer 'Weekends With Adele Residency' auf, die letzten Monat in Las Vegas begann.

Bild: Cover Images/INSTARimages.com