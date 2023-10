Allgemein | STAR NEWS

Adeles Lockdown-Geständnis: Vier Flaschen Wein vor 11 Uhr morgens

DE Showbiz - Einer ihrer Songs heißt 'I Drink Wine', doch Wein schenkt sich Adele (35) seit Kurzem gar nicht mehr ein. Die Sängerin, die früher einem kräftigen Schluck nicht abgeneigt war, hat dem Alkohol den Rücken gekehrt. Das verriet sie jetzt während eines ihrer Konzerte in Las Vegas, wie 'MailOnline' berichtet.

"Es fehlt mir ganz schön"

Als sie noch in ihren Zwanzigern war, habe sie es einfach übertrieben, so die Britin bei ihrem Geständnis. Jetzt soll damit einfach Schluss sein. "Ich habe vor ca. dreieinhalb Monaten mit dem Trinken aufgehört", erzählte sie ihrem Publikum. Ganz einfach sei das aber nicht. "Es ist langweilig. Ich war quasi eine ganze Weile in den Zwanzigern Alkoholikerin, und es fehlt mir schon ganz schön." Auch Koffein habe sie den Rücken gekehrt. Da ist es natürlich doppelt schwierig, vor einer Menschenmenge zu performen, die sich während ihres Konzerts diverse Drinks genehmigt.

Adele war im Lockdown dauerbetrunken

Adele unterhielt sich mit einem Mitglied des Publikums, welches sich den Tag über in den Bars von Las Vegas vergnügt hatte und sagte: "Lass dir deinen Whiskey Sour schmecken, ich bin so, so neidisch." Dass sie jetzt nüchterner lebt, kann nur gut sein. Schließlich hatte die Musikerin sogar einmal vor 11 Uhr morgens vier Flaschen Wein intus, wie sie in einem früheren Interview mit dem 'Daily Star' gestand. "Ich erinnere mich noch, ich kam während Covid her, im Lockdown, es war 11 Uhr morgens und ich hatte bestimmt schon vier Flaschen Wein intus, wie wir alle. Ich sagte 2020, dass ich mein Album herausbringen wolle, dabei saßen wir alle nur betrunken zuhause herum", erinnerte sich eine nüchterne Adele.

