„Hat irgendwer in letzter Zeit geheiratet?“ – „Ich!“ Adele überrascht bei Comedy-Gig

DE Showbiz - Ist Adele (35) wieder verheiratet? Schon länger gibt es Gerüchte um die Sängerin ('Rolling In The Deep') und ihren Partner Rich Paul (41) doch bislang hatte keiner der beiden offiziell bestätigt, dass sie sich das Ja-Wort gegeben haben.

"Sie war so süß und niedlich"

Das könnte sich jetzt geändert haben, auch wenn sich die Art und Weise, wie die Eheschließung enthüllt wurde, ein wenig nach 'Stille Post' anhört. So wollen zwei Leute im Publikum einer Stand-Up-Show von Comedian Alan Carr (47) am Sonnabend (18. November) Plätze ganz nah bei Adele gehabt haben. Auf der Instagram-Tratsch-Seite 'DeuxMoi' schrieb einer von ihnen: "Ich war heute abend bei Alan Carrs Comedy-Show in LA, und Adele war im Publikum. Alan fragte die Menge, ob in letzter Zeit jemand geheiratet hätte und Adele rief: 'Ich!' Sie war so süß und niedlich, aber sie ist kurz vor Schluss der Show abgehauen." Jemand fügte hinzu: "Adele saß direkt hinter mir mit jemandem und hatte so viel Spaß. Ihre Security kam nur einmal rein, um einen Snack zu bringen. Es kümmerte sie nicht, dass die Leute wussten, dass sie da war. Sie hat (Alan Carr) mit Zwischenrufen geärgert, sie sind die besten Freunde."

Ist Adele jetzt "Mrs. Paul"?

Tatsächlich kennen sich Adele und Alan Carr schon lange so gut, dass die Sängerin sogar die Hochzeit des Comedians 2018 abhielt — leider hielt die Ehe mit Paul Drayton nicht. Für Adele und Rich Paul hängt der Himmel indes wohl voller Geigen. Erst im September hatte sie bei einem der Konzerte ihrer Residency in Las Vegas von dem Sportagenten als ihrem "Ehemann" gesprochen. Und als Rich im Oktober von Talkshow-Moderatorin Gayle King darauf angesprochen wurde, ob man Adele jetzt als "Mrs. Paul" anreden dürfe, entgegnete er: "Du kannst sagen, was du willst." Sein Privatleben sei jedoch nicht für die Medien bestimmt. Rich Paul und Adele sind seit 2021 ein Paar.

