Unter Wasser: Sarah Engels hat Angst um ihr Heim

DE Deutsche Promis - Sarah Engels (28) macht sich Sorgen. Die frisch verheiratete Musikerin weilt derzeit mit ihrem Mann Julian und ihrem Sohn Alessio aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi (29) im Urlaub in Italien. In Deutschland haben derweil schwere Unwetter gewütet, und Sarah ist angesichts der Bilder schockiert.

Sarah Lombardi meldet sich aus dem Urlaub

Auf Instagram meldet sich der Katastrophe mit zahlreichen Todesopfern und zerstörten Häusern zu Wort. Hinter ihr strahlt ein blauer Himmel – doch der trügt, denn zum Strahlen ist der Sängerin bei weitem nicht zumute: "Ich habe gesehen, was in Deutschland los ist und ich bin total schockiert. Ich hoffe, es ist niemandem was passiert! Ich habe meine Mama direkt angerufen und gefragt, ob alles okay ist. Ich habe gesehen, dass einfach alles unter Wasser steht." Sarah Engels ist erst vor Kurzem in ihre Heimat Hürth gezogen. Doch wie sieht es in Sarahs Haus aus?

Kurzer Schreck

Das muss erst noch festgestellt werden, so die Musikerin weiter: "Wir müssen auch jetzt erst mal abklären, wie es bei uns im Keller ist. Unser Auto stand auch in der Garage." So schlimm scheint es nicht gewesen zu sein, denn nur kurze Zeit später postete Sarah einen kurzen Clip auf Instagram, in dem ihr Mann eine neue Drohne ausprobiert und begeistert mit ihr experimentiert – wenn er sie auch kurze Zeit später wieder verliert. Auf einem weiteren Foto liegen sich die beiden verliebt in den Armen: "Frei zu sein, heißt bei dir zu sein. In deinen Armen kann ich fliegen, kann ich fallen, kann ich Schutz suchen und vor allem kann ich dort eins am allerbesten – sein so wie ich bin."

Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images