Ungewohnt schlank: Adele hat 45kg abgenommen!

DE Showbiz - Frustessen nach dem Ehe-Aus ist für Sängerin Adele (31) offensichtlich kein Thema: Seit der Scheidung von ihrem langjährigen Partner Simon Konecki im September 2019 soll der Popstar laut 'The Sun' mittlerweile ganze 45 Kilogramm abgenommen haben.

"So dünn wie ein Komma"

Die extreme Gewichtsreduzierung hat die Sängerin so stark verändert, dass sie kaum wiederzuerkennen ist. So auch auf einem Foto, das die polnische Moderatorin Kinga Rusin auf Instagram gepostet hat. Dort posiert sie bei der Oscar-Afterparty gemeinsam mit Adele. Ins Gespräch ist sie mit der Musikerin über die Slipper gekommen, die alle Gäste der Party tragen sollten. Allerdings habe sie die Musikerin zunächst gar nicht erkannt. "Ehrlich gesagt habe ich Adele nicht erkannt, weil sie jetzt so dünn wie ein Komma ist!", schreibt sie unter das Foto.

Adele ernährt sich gesund und treibt Sport

Und tatsächlich muss man zweimal hinschauen, bis man die Sängerin auf dem Bild erkennt: Ihr Gesicht ist jetzt schmal, ebenso wie die Silhouette unter ihrem engen, hochgeschlossenen Glitzer-Leopardenkleid, das die besonders schlanke Taille betont.

Viele Fans fragen sich sicher, wie Adele so viel Gewicht in so kurzer Zeit verlieren konnte. Angeblich hat ihr dabei eine Kombination aus viel Sport und einer Umstellung der Ernährung mit einem Personal Trainer geholfen.