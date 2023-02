Allgemein | STAR NEWS

Unangemessene Fragen und Bitten: Bella Thorne ist sauer

DE Showbiz - Bella Thorne (25) wird in Interviews manchmal mit Fragen zu ihrer Sexualität konfrontiert. Die Schauspielerin identifiziert sich als pansexuell und fühlt sich zu Menschen unabhängig ihres Geschlechts oder sexuellen Orientierung hingezogen.

“Was für eine Frage!”

Das scheint nach Erklärungen zu rufen. "Ich erinnere mich, dass ich einmal ein Interview gab und jemand mir sagte, dass er mich angespannt findet und ob ich deshalb Frauen mag, weil ich von einem Mann vergewaltigt wurde", regte sich die Amerikanerin im Gespräch mit 'The Hollywood Reporter' auf. "Was für eine verdammte Frage! Ich war so geschockt. Es hat lange gedauert, bis ich überhaupt antworten konnte. Am Ende habe ich ihm nur noch eine Standpauke gehalten." Sie war außer sich und prangerte ihn an: "Wie kommst du darauf, dass es für dich okay ist, sich mir gegenüber so zu verhalten, dass du diese beiden Dinge in meinem Leben ansprichst und sie so zusammenschiebst?" Sie war noch tagelang richtig sauer über diese unangebrachte Frage.

Bella Thorne will auch keine schlüpfrigen Bilder unterschreiben

Bella Thorne ist es auch unangenehm, wenn sie Fotos von sich sieht, die sie als Minderjährige gemacht hat. Sie möchte kein Autogram darauf setzen, auch wenn manche Fans darauf bestehen. "Da war dieser Typ, der mir Fotos vor die Nase gehalten hat, und ich habe kurz weggesehen und dann wieder hingesehen, und da war ein Foto von mir auf dem Cover des GQ-Magazins", beschrieb sie die Szene. "Es ist super sexy und mein Hintern ist zu sehen und ich trage Unterwäsche und bin oben ohne." Sie wollte sie nicht unterschreiben, was ihr den Ärger des Fans einbrachte. Aber Bella Thorne hat wohl genug von Menschen, die nicht erkennen, wenn sie Grenzen überschreiten.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com/Cover Images