Mit OnlyFans: Bella Thorne verdient eine Million in 24 Stunden

DE Showbiz - Bella Thorne (22) hatte mit der Meldung hohe Wellen geschlagen, sich einen Account bei OnlyFans zugelegt zu haben. Das Internet-Portal ermöglicht es Stars, exklusives Material für zahlende Fans zu posten. Dazu können auch personalisierte Nachrichten etwa als Videos oder Fotos gehören.

In 24 Stunden zur Millionärin

Populär gemacht wurde die Seite von Erotikstars, und in eben jene Kerbe schien auch Bella Thorne schlagen zu wollen, als sie die Ankündigung auf Instagram postete. Denn in dem entsprechenden Video räkelte sie sich in einem dünnen Bikini unter der Sonne, um ihren Hals eine Kette mit dem Schriftzug "Sex" baumelnd. Es wird also freizügig auf Bellas OnlyFans-Account. Dieses Marketing war erfolgreich. Ein Zugang zu Bellas Account kostet im Monat 20 Dollar. Laut der 'New York Post' hat Bella bereits in den ersten 24 Stunden eine Million Dollar (rund 846.000 Euro) eingenommen – mehr als jeder andere Star auf diesem Portal es in dieser Zeitspanne geschafft hat.

Macht sich Bella Thorne nackig?

Bella hat sich noch nicht zu ihrem überwältigenden Erfolg geäußert, erklärte aber zuvor, was sie an OnlyFans reize. Laut der Schauspielerin sei ausschlaggebend gewesen, dass auf der Seite keine Zensur stattfinde: "OnlyFans ist die erste Plattform, auf der ich selbst mein Image kontrollieren kann – ohne Zensur, ohne Bewertung, ohne von irgend jemandem online gemobbt zu werden." Neu auf OnlyFans ist auch Cardi B. Die ehemalige Stripperin stellte allerdings klar, dass sie die Seite nur dazu nutzen wolle, um mit Gerüchten über ihr Privatleben aufzuräumen und nicht etwa um freizügige Bilder oder Videos zu posten.