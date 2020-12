Allgemein | STAR NEWS

Stolz auf ihren OnlyFans-Erfolg: Bella Thorne trotzt Kritik und Widerstand

DE Showbiz - Bella Thorne (23) startete ihre Karriere einst als Disney-Kinderstar, doch neuerdings zieht sie andere Saiten auf – indem sie sich auszieht. Als Verfechterin von Sex Positivity geht sie offen und selbstbewusst mit ihrem neuen Projekt um, aber dafür muss sich auch einiges an Kritik anhören. Doch Bella weiß sich zu wehren.

Eine Million Dollar am ersten Tag bei OnlyFans

Im August hatte sich Bella bei der Erotik-Plattform OnlyFans angemeldet, um Abonnenten heiße Fotos von sich zu verkaufen. Gleich am ersten Tag nahm sie damit eine Million Dollar (820.000 Euro) ein und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Die Unternehmer hinter OnlyFans wurden prompt nervös und führten neue Regeln ein, die diese Verdienstchancen dämpfen sollten: Pay-per-View-Preise deckelten sie ebenso wie 'Trinkgelder', die Fans zusätzlich zum verlangten Preis fordern können. Das wiederum regte viele Sexarbeiter und Strip-Künstler auf, die während der Coronapandemie nicht wie gewohnt arbeiten konnten und sich stattdessen auf OnlyFans etwas dazuverdienten.

Bella Thorne sieht sich als Wegbereiterin

Bella ist stolz auf sich und sieht sich gleichzeitig als Vorbild für alle, die Sex aus der Schmuddelecke holen und stattdessen in der öffentlichen Wahrnehmung normalisieren wollen. Sie habe OnlyFans und den Umgang damit gesellschaftlich akzeptabler gemacht, glaubt die Amerikanerin. Auf Instagram spuckte sie entsprechend große Töne: "Alle springen jetzt auf den OnlyFans-Zug auf, aber ich musste Kritik einstecken, weil ich die erste war, cooool", schrieb sie in ihrer Instagram Story. "Klar, dass alle in meinem Newsfeed es mir nachtun. Aber als ich all den Ärger bekam, hattet ihr alle Angst. Das passiert mir andauernd, hahaha."

Tatsächlich melden sich auch viele, die Bella bewundern und Tipps von ihr erbitten, um an ihre Erfolge anzuknüpfen. Die allererste Prominente war Bella Throne allerdings nicht bei OnlyFans, denn Cardi B und Model Blac Chyna tummelten sich bereits dort. Und zu den bekannteren Neuzugängen zahlen Rapper Tyga, Schauspieler Tyler Posey und Model Amber Rose. Mögen auch ihre Kassen klingeln.