Überraschung bei Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger: Dann soll ihr Baby kommen

DE Deutsche Promis - Erst vor wenigen Tagen hatten Ana Ivanovic (35) und ihr Mann Bastian Schweinsteiger (38) bekannt gegeben, dass sie zum dritten Mal Eltern werden. Die ehemalige Tennisspielerin und der Ex-Fußballer haben mit Luka (4) und Leon (3) bereits zwei Söhne.

"Bastian ist auch schon total aufgeregt"

Auf Twitter hatte die ehemalige Nr. 1 der Weltrangliste ein Foto geteilt, auf dem ihr Mann eine Hand auf ihren Bauch legt und dazu geschrieben: "Jetzt sind @bschweinsteiger und ich offiziell in der Unterzahl." Dabei sah man lediglich eine leichte Wölbung unter der Hand des einstigen deutschen Nationalspielers, doch jetzt gab es weitere Details. "Wir erwarten das Baby im Frühling", plauderte Ana gegenüber 'Bild' aus. "Es dauert also nicht mehr lange! Bastian ist auch schon total aufgeregt." Die Boulevardzeitung fügte hinzu, dass die werdende Mutter bereits im siebten Monat ist — das hätte man allein anhand des Bildes nicht vermutet.

Anna Ivanovic hütete ihr Geheimnis gut

Im Gegensatz zu vielen anderen Promis (und auch Nicht-Promis) wollen Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger vorher übrigens nicht wissen, ob ein Bruder oder eine Schwester für ihre Kids unterwegs ist. "Das wird eine Überraschung! Wir sind jetzt natürlich sehr an Jungs gewöhnt und haben auch schon das ganze Jungs-Spielzeug, das würde es also einfach machen. Aber ein Mädchen wäre auch sehr schön." Freuen tun die sich auf jeden Fall schon auf das Geschwisterchen: "Vor allem der Große ist sehr neugierig und wundert sich, warum es so lange dauert."

Da hat Ana aber alle gut an der Nase herumgeführt, denn bis vor wenigen Tagen wusste niemand etwas von ihrer Schwangerschaft. Wie ihr das gelungen ist, verriet sie im Gespräch mit RTL. "Ich bin groß, ich kann das gut verstecken", lachte Ana Inanovic.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images