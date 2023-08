Allgemein | STAR NEWS

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger: Ihre Kinder wachsen viersprachig auf

DE Deutsche Promis - Ana Ivanovic (35) glänzte als Tennis-Profi, Bastian Schweinsteiger (39) krönte seine Fußballkarriere 2014 mit dem Weltmeistertitel, doch als Paar beschäftigen sich die Sport-Asse mit ganz anderen Fragen. Zum Beispiel der, welche Sprachen ihre drei Söhne, mit denen sie in einer Finca auf Mallorca leben, lernen sollten.

Mit Bastian Schweinsteiger sprechen sie deutsch

"Eigentlich spreche ich mit den Kindern Serbisch. Basti spricht Deutsch. Zusammen reden wir Englisch, und dann sprechen die Kids auch Spanisch", erklärte Ana gegenüber ‘Gala’. Während sich Erwachsene in diesem babylonischen Sprachgewirr möglicherweise schwertun oder zumindest sehr stark konzentrieren müssten, fällt es den Jungs, die 2018, 2019 und 2023 geboren wurden, leicht: "Es ist wirklich süß, weil die Kinder genau wissen, mit welcher Person sie in welcher Sprache sprechen müssen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber es ist viel einfacher, eine Sprache zu lernen, wenn man jung ist, dann geht das viel natürlicher. Also verglichen mit meinem Alter", so Ana.

Ana Ivanovic fällt das Sprachenlernen schwerer

Das ist ihr nur allzu bewusst, denn Ana Ivanovic müht sich noch immer mit der deutschen Sprache ab: "Wir verbringen viel Zeit in Deutschland und Österreich, daher möchte ich mich besser auf Deutsch unterhalten können", erklärte die Sportlerin. Immerhin, die typischen Kinderthemen und Anweisungen habe sie schon perfekt drauf: "Aufpassen, das ist gefährlich! Bitte die Zähne putzen! Gesicht waschen! Hände waschen! Langsam! Ruhig!" Und in einem früheren ‘Bunte’-Interview verriet sie übrigens den ersten Satz, den ihr Liebster ihr beigebracht hatte: "Nein danke, ich bin glücklich verliebt." Das war gleich nach Ana Ivanocvics erstem Date mit Bastian Schweinsteiger, und diese Aussage würde sie wohl auch heute noch unterschreiben.

