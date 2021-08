Allgemein | STAR NEWS

Gewusst wie: Der Paparazzi-Trick von Ana Ivanović

DE Deutsche Promis - Wo Ana Ivanović (33) und ihr Mann Bastian Schweinsteiger (37) auftauchen, warten in der Regel schon die Paparazzi auf das Glamour-Paar. Kein Wunder: Er ist ein ehemaliger deutscher Nationalspieler, sie ein Tennis-As, welches einst an der Spitze der Weltrangliste stand.

Fünf Minuten fürs Make-Up

Auch nach ihrer aktiven Sportkarriere sind die beiden gefragt, wenn sie auf dem roten Teppich erscheinen — so wie am Wochenende auf einer Veranstaltung in München. Mit dem Alltag hat das aber wenig zu tun, erzählte Ana im Gespräch mit Frauke Ludowig (57) für RTL. Zwei Stunden werde sie gestylt. "Zuhause brauche ich allerhöchsten fünf Minuten", lachte die ehemalige Spitzensportlerin. Dass das Medieninteresse an dem Paar, das 2016 bei einer Traumhochzeit in Venedig "Ja" zueinander sagte, so groß ist, soll aber keinen negativen Einfluss auf die Kids haben.

Ana Ivanović weiß sich zu helfen

Der dreijährige Luka und der einjährige Leon mögen berühmte Eltern haben, doch das soll den Alltag der Kinder nicht bestimmen, erklärte Ana Ivanović weiter. "Wir versuchen, uns auf unser Leben zu konzentrieren, auf unser Familienleben, das, was uns miteinander verbindet", so die zweifache Mutter, die heutzutage als Markenbotschafterin für Mode und Beauty unterwegs ist. Wie die Öffentlichkeit das sieht, daran denke in der Familie niemand.

Wie erklären Bastian und Ana ihren kleinen Kindern also, dass ständig Fotografen um sie herumschwirren? Mama hat einen Trick. Als Leon und Luka sie jüngst fragten: "Warum machen die Fotos?" antwortete Ana Ivanović schlagfertig: "Weil sie gehört haben, dass ich die beste Mama der Welt bin."

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images