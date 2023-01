Allgemein | STAR NEWS

Trotz Teenager-Alarm: Jennifer Lopez ist glücklich über ihre Patchwork-Familie

DE Showbiz - Mammut-Aufgabe: Schauspielerin Jennifer Lopez (53) ist sich bewusst, dass die Ehe mit Ben Affleck (50) sie vor Herausforderungen stellen würde. Sie sind schließlich nicht allein in ihrer Beziehung, sondern bringen auch ihre Kinder mit.

"Emotionaler Übergang"

Die Sängerin hat aus ihrer früheren Ehe mit Mark Anthony die Zwillinge Max (14) und Emme (14), während ihr Liebster zusammen mit Ex-Frau Jennifer Garner seine Töchter Violet (17) und Seraphina (14) sowie Sohn Samuel (10) erzieht. Doch die Amerikanerin ist so glücklich, dass alle zusammengekommen sind. "Wir sind zusammengezogen. Die Kinder sind zusammengezogen", lächelte sie im Interview mit der 'Today Show'. "Es war ein wirklich emotionaler Übergang, aber gleichzeitig werden all deine Träume wahr." Dass sie und Ben ihre Beziehung nach 20 Jahren wieder aufnahmen, sei ein großes Glück und machte 2022 "das beste Jahr, seit meine Kinder geboren wurden."

Jennifer Lopez möchte eine Verbündete sein

Aber die New Yorkerin weiß auch, dass es nicht so einfach ist, es plötzlich mit fünf Teenagern statt nur mit zweien zu tun zu haben. Es sei ein sehr vorsichtiger Prozess, wie sie schon gegenüber der 'Vogue' angedeutet hat, und die Pubertät macht die ganze Sache nicht einfacher. "Sie haben so viele Gefühle. Sie sind Teenager. Aber bis jetzt läuft es wirklich gut. Ich hoffe, dass ich in unserer Familie die Idee etablieren kann, dass seine Kinder in mir eine neue Verbündete haben und meine Kinder in ihm einen neuen Verbündeten haben, jemanden, der sie wirklich liebt und sich um sie kümmert, aber eine andere Perspektive hat und mir helfen kann, Dinge zu sehen, die ich bei meinen Kindern nicht sehen kann, weil ich so emotional involviert bin." Bislang scheint es ja im Haushalt von Ben Affleck und Jennifer Lopez trotz Teenage-Angst zu klappen – möge es so weitergehen.

Bild: Seth Browarnik/startraksphoto.co/Cover Images