Ben Affleck: Liebes-Comeback mit Jennifer Lopez begann mit einer Email

DE Showbiz - Die Liebesgeschichte von Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) ging in eine neue Runde, nachdem der Schauspieler seiner Ex eine Email schrieb, in der er ihr mitteilte, wie er in einem Gespräch von ihr geschwärmt habe.

Happy End für Ben Affleck und JLo

Ben und Jennifer hatten sich 2001 während der Dreharbeiten zum Film 'Gigli' kennengelernt und verliebt und verlobten sich 2002. Nach einigem Hin und Her trennte sich das Paar jedoch 2004, ohne vor den Traualtar getreten zu sein. 20 Jahre nach ihrer ersten Begegnung näherten sich die Ex-Partner im April 2021 wieder an und nachdem sie ein Jahr lang gedatet hatten, gaben sie einander im Juli 2022 endlich das Jawort. Im 'Vogue'-Interview für die Dezemberausgabe erinnerte sich JLo, wie die beiden nach so langer Zeit wieder ins Gespräch kamen. Bens Email öffnete das Herz der Sängerin: "Natürlich versuchten wir gar nicht erst, öffentlich auszugehen", erinnerte sie sich an ihre ersten Treffen. "Aber ich machte mir nie etwas vor, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, dass da eine wahre Liebe war, echte Liebe. Die Menschen in meinem Leben wissen, dass er eine ganz, ganz besondere Person für mich war. Als wir wieder den Kontakt aufnahmen, waren diese Gefühle für mich immer noch sehr real."

Jennifer Lopez rät nicht jedem zur Nachahmung

Obwohl ihr der zweite Anlauf Glück brachte, würde sie nicht jedem Ex-Paar raten, sich wieder zusammenzutun. "Manchmal lebt man sich auseinander, oder entwickelt sich einfach unterschiedlich. Wir beide haben uns verloren und wir haben uns gefunden. Das soll nichts abwerten, was dazwischen geschah, weil all das auch real war", betonte der Popstar. "Alles was wir wollten war, in unserem Leben an einen Ort des Friedens zurückzukehren, wo wir wirklich diese Art von Liebe spürten, die man fühlt, wenn man sehr jung ist und sich fragt, ob man das noch einmal erleben kann."

Jennifer Lopez war insgesamt vier Mal verheiratet, die Ehe mit Marc Anthony währte von 2004 bis 2014 und brachte mittlerweile 14 Jahre alte Zwillinge hervor; Ben Affleck war von 2005 bis 2018 mit Jennifer Garner verheiratet und hat mit ihr die Töchter Violet (16) und Seraphina (13) und Sohn Samuel (10).

