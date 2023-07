Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Zum ersten Hochzeitstag singt sie Ben Affleck einen neuen Song

DE Showbiz - Jennifer Lopez (53) würdigte am Montag (17. Juli) ihren ersten Hochzeitstag mit Ben Affleck (50), indem sie einen Vorgeschmack auf ihren neuen Song ‘Midnight Trip to Vegas’ gab, der natürlich auf die Eheschließung des Paares in der Little White Chapel im Spielerparadies anspielt.

Jennifer Lopez singt für Ben Affleck

"Ein Jahr seit unserem Midnight Trip To Vegas ... Geht zu On The JLo für eine besondere Überraschung... #ThisIsMeNow", versprach die Sängerin und Schauspielerin und postete gleich noch zwei glamouröse Bilder von sich. Am Sonntag hatte das Paar seinen ersten Hochzeitstag bereits mit einem gemeinsamen Abendessen im italienischen Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica, Kalifornien gefeiert. In ihrem Newsletter ‘On The JLo’ gab’s dann einen Ausschnitt aus ihrem neuen Song: "Then you whispered in my ear / Said let's get out of here / We can disappear tonight (Dann flüstertest du mir ins Ohr / Lass uns hier abhauen / Wir können heute Nacht verschwinden", sang sie in dem Clip. "What about a / Midnight trip to Vegas / Just me and you baby / Throw the kids in the back / Of the pink Cadillac / And us in the bathroom changing (Wie wär’s mit einem / Mitternachtstrip nach Vegas / Nur du und ich, Baby / Wir packen die Kinder auf den Rücksitz / des pinkfarbenen Cadillacs / Und ziehen uns in der Toilette um)."

Romantische Erinnerung

Jennifer lässt ihre Fans damit nicht nur an diesem romantischen Tag teilhaben, sie gibt auch einen Vorgeschmack auf ihr neues Album, das ‘This Is Me... Now’ heißen soll – als Nachfolger ihres Hitalbums ‘This Is Me...Then’ aus dem Jahr 2002, das ebenfalls mit Ben Affleck verbunden ist. Im Juli 2002 begannen die Stars erstmals zu daten, bevor sie im November 2002 ihre Verlobung bekannt gaben. 2003 sagten sie ihre geplante Hochzeit ab und trennten sich schließlich 2004. Auf ihr Happy End mussten die beiden lange warten: 2021 kamen sie wieder zusammen und im Juli 2022 heirateten Jennifer Lopez und Ben Affleck – dieses Mal soll es für immer sein.

Bild: Media Punch/INSTARimages