Trotz Lockdown: Rita Ora feierte ihren 30. Geburtstag mit 30 Gästen

DE Showbiz - Diese Gelegenheit für eine Party wollte sich Rita Ora offenbar nicht entgehen lassen und verstieß gegen die geltenden Lockdown-Regeln: Ihren 30. Geburtstag feierte die Sängerin ('Girls') mit 30 Gästen in einem exklusiven Restaurant im Londoner Stadtteil Notting Hill. Das wird teuer, sowohl für Rita als auch für das Restaurant.

Rita Ora ignorierte den Lockdown

Obwohl Restaurants in England derzeit gar nicht geöffnet sind, buchte sie das schicke Casa Cruz, um dort unter anderem mit ihren Schwestern und den Models Cara und Poppy Delevingne zu feiern. "Rita und ihre Schwester kamen zuerst im Restaurant an, super gestylt und offensichtlich in Erwartung eines bunten Abends", verriet ein Augenzeuge der britischen Tageszeitung 'The Sun'. "Es kamen weitere Gäste, alle sehr glamourös angezogen, und alle betraten das Gebäude durch den Hintereingang, während die Security vorne sicherstellte, dass niemand anders hineingeht. Das ging bis in die frühen Morgenstunden."

Feiern, bis die Polizei kommt

Das lebhafte Treiben blieb nicht unbemerkt, und so kam irgendwann auch die Polizei vorbei. "Die Polizei wurde um 21.10 Uhr gerufen, weil am Samstag aus London W11 mögliche Verstöße gegen die Covid-Regelungen gemeldet wurden", sagte die Metropolitan Police auf Anfrage der Zeitung. Ob die Ordnungshüter das Gebäude betraten, ist nicht bekannt.

Klar ist jedoch, dass eine Feier in geschlossenen Räumen mit so vielen Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in Großbritannien derzeit nicht erlaubt ist. Rita Ora kann also damit rechnen, dass diese Party Folgen haben wird. Und auch für das Restaurant Casa Cruz wird dieses Event wohl teuer – sollte es der erste Verstoß sein, werden 1000 Pfund fällig, umgerechnet 1114 Euro. Für Wiederholungstäter steigen die Strafen bis zu 10.000 Pfund. Geschäftsführer Nicholas Fallows gab sich überrascht, als 'The Sun' um seine Stellungnahme bat. Und Rita Ora kann sich fragen, ob sie ihren Fans mit dieser Party ein gutes Vorbild war.