Rita Ora: Hat Social Media den Promi-Mythos zerstört?

DE Showbiz - War vor Twitter, Instagram und TikTok wirklich alles besser? Zumindest ein Aspekt ist Rita Ora (32) aufgefallen, der seit Social Media nicht mehr so ist wie früher. Der Star-Mythos gehöre der Vergangenheit an, glaubt die Sängerin.

Es ist nicht mehr wie früher

Die Musikerin selbst hat 16 Millionen Follower auf Instagram, doch sie glaubt, dass die geheimnisvolle Aura, die Stars früher umgab, nicht mehr da ist. "Man sieht keine Menschentrauben mehr, die zu weinen anfangen, wenn eine berühmte Person in ein Auto steigt, so wie früher, wenn es Aufnahmen der Beatles gab, wie sie aus einem Flugzeug kamen." Heutzutage würden die Fans schon alles über ihre Idole wissen, weil diese ihr Leben auf Social Media mit ihnen teilen würden. "Die Menschen sehen, was wir die ganze Zeit machen", klagte der Star im Gespräch mit dem britischen 'Telegraph'.

Rita Ora sieht einen Zwang

Dass es den Promis selbst überlassen ist, wie viel Einblick sie dabei auf den verschiedenen Plattformen geben, ließ Rita Ora indes außer Acht, genauso wie die Tatsache, dass viele Promis ihre Social-Media-Postings sorgfältig auswählen und planen. Wie authentisch das dann ist, sei dahingestellt. Immerhin weiß die Sängerin: "Es ist einem selbst überlassen, wie viel man teilt. Doch wenn man nicht online ist, sagen die Leute gleich: 'Was glaubst du eigentlich, wer du bist?'" Luxusprobleme für Rita Ora und ihre Follower-Millionen.

Bild: Graham Finney/Cover Images