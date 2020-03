Allgemein | STAR NEWS

Trotz Anweisung: Amanda Bynes weigert sich, in Psychiatrie zu gehen.

DE Showbiz - Amanda Bynes (33, 'Hairspray') war einst ein gefeierter, beliebter Kinderstar. Doch ihr Stern verglühte schnell: Nach einem Nervenzusammenbruch im Jahr 2013 musste die Amerikanerin zwangseingewiesen werden und steht seitdem unter der Vormundschaft ihrer Eltern. Ihre Karriere in Film und Fernsehen ist vorbei.

Verlobung nach drei Wochen gelöst

Familie, Freunde und Fans freuten sich umso mehr, als Amanda vor drei Wochen die Verlobung mit Paul Michael bekannt gab, ihrem Freund, den sie in einem Meeting der Anonymen Alkoholiker kennen gelernt hatte. Wie 'The Blast' berichtet, traf sich der für sie und ihre Vormundschaft zuständige Richter mit Amanda, ihren Eltern und ihrem Verlobten in der vergangenen Woche, um nach ihrem Wohlergehen zu schauen. Dieses Treffen soll jedoch zur Trennung von Amanda und Paul geführt haben. Der sei nämlich schockiert von den Details über die psychischen Krankheiten und Süchten seiner Verlobten gewesen und soll befürchtet haben, seine Abstinenz sei dadurch in Gefahr.

Amanda Bynes ist nicht aufgetaucht

Ursprünglich soll sich Amanda Bynes dazu bereit erklärt haben, sich am Wochenende (7.-8. März) in eine psychiatrische Klinik zu begeben. Doch dort tauchte sie nie auf. Die US-amerikanische 'Page Six' behauptet unter Berufung von Insidern, dass die Schauspielerin sich geweigert habe, sich in psychiatrische Obhut zu begeben. Ihre Eltern würden derzeit über Alternativen nachdenken. Auch Amandas Fans sind besorgt über ihren Zustand, vor allem nach der Lösung ihrer Verlobung.