Neue traurige Einzelheiten: Lebte Amanda Bynes tagelang auf der Straße?

DE Showbiz - Lebte Amanda Bynes womöglich schon tagelang auf der Straße, bevor sie am Sonntag (19. März) in Los Angeles nackt von der Polizei aufgegriffen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde? Hoffnungen, dass die Schauspielerin nach 72 Stunden wieder nach Hause kann, haben sich mittlerweile zerschlagen.

Puzzlestücke der letzten Tage

Wir erinnern uns: Augenzeug*innen berichten, dass Amanda nackt durch die Straßen geirrt sei, ein Auto angehalten und den Insassen erzählt habe, sie käme "gerade aus einer psychotischen Episode”. Die Rettungskräfte soll sie anschließend selbst gerufen haben, bevor sie ihrer eigenen Sicherheit zuliebe eingewiesen wurde. Schon länge kämpft der ehemalige Kinderstar mit psychischen Problemen. Jetzt berichtet das Promiportal 'TMZ' unter Berufung auf Insider, dass die Darstellerin womöglich schon tagelang ziellos durch die Stadt irrte. Zurzeit versuchen ihr nahestehende Personen, die Puzzlestücke der letzten Tage zusammenzufügen.

Wo war Amanda Bynes?

So soll das Auto von Amanda Bynes schon am 15. März in Long Beach, rund 40 Meilen von ihrem Haus entfernt, abgeschleppt worden sein. Gefunden wurde sie am Sonntag in Downtown Los Angeles, 25 Meilen von Long Beach entfernt. Dorthin soll sie per Anhalter und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt sein. In Hollywood wurde sie am 18. März gesichtet, da trug sie allerdings noch ihre Kleidung.

In der Psychiatrie soll es ihr mittlerweile wieder besser gehen, doch dass sie schnell wieder entlassen wird, scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Besonders traurig: Am Mittwoch (22. März) ist es genau ein Jahr her, dass ihre Vormundschaft aufgehoben wurde — zuvor hatten sich ihre Eltern mehrere Jahre um ihre Angelegenheiten gekümmert. Wie es jetzt für Amanda Bynes weitergeht, ist ungewiss.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com