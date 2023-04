Allgemein | STAR NEWS

Nach ihrem Klinikaufenthalt: Amanda Bynes erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen

DE Showbiz - Drei Wochen musste Amanda Bynes (37) in einer psychiatrischen Klinik verbringen, nachdem die Schauspielerin ('She's The Man — Voll mein Typ!') in verwirrtem Zustand auf dem Straßen von Los Angeles aufgegriffen worden war. Doch jetzt scheint es ihr zumindest etwas besser zu gehen.

"Sie war sehr kooperativ"

Der Star wurde am Mittwoch (12. April) im Nagelstudio Cosmo Nails im kalifornischen Toluca Lake gesehen, wo er sich eine Maniküre verpassen ließ. Augenzeug*innen berichten, dass die Darstellerin anschließend eine Zigarette rauchte, während sie auf ihr Taxi wartete. Ein Insider erzählte der 'Daily Mail', dass Amanda selbst den Wunsch geäußert hatte, die Psychiatrie wieder zu verlassen. "Sie war sehr kooperativ…und hat ihre Behandlung erfolgreich abgeschlossen." Die Belegschaft soll mit ihren Fortschritten zufrieden gewesen sein. In der Vergangenheit war der ehemalige Kinderstar immer wieder durch Drogen und psychische Probleme auffällig geworden, stand sogar eine Zeit unter der Vormundschaft seiner Eltern.

Ist Amanda Bynes' Ex-Verlobter Gift für sie?

Jetzt wurde bekannt, dass Amanda Bynes angeraten wurde, sich von ihrem ehemaligen Verlobten Paul Michael fernzuhalten. Die beiden hatten sich 2020 verlobt. Insiderberichten zufolge glauben Freund*innen und Familie der Schauspielerin, dass "ihre Trennung der Auslöser für ihren Breakdown war und dass es nicht gut für sie ist, ihn um sich zu haben." Sie hätten eine "ungesunde Abhängigkeit" voneinander gehabt. Probleme waren quasi vorprogrammiert, da sich beide im Entzug kennengelernt hatten. Im März war Amanda Bynes verwirrt und teilweise nackt durch die Straßen von Los Angeles geirrt, sie soll tagelang unterwegs gewesen sein.

Bild: Daniel Robertson/startraksphoto.com