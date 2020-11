Allgemein | STAR NEWS

Trennung vom Ehemann: Sandy Meyer-Wölden verlässt Florida

DE German Stars - Sandy Meyer-Wölden (37) ist in Deutschland primär aufgrund ihrer Ehe mit Comedian Oliver Pocher (42) bekannt. Die beiden waren von 2010 bis 2013 miteinander verheiratet, haben drei gemeinsame Kinder. Nach der Trennung von Oliver fand Sandy eine neue Liebe.

Alles aus

Mit ihrem neuen Partner Martin, den sie 2014 ehelichte, schwebte die Schmuckdesignerin auf Wolke Sieben. Ihre gemeinsame Liebe wurde 2017 mit Zwillingen zementiert. Doch nach sechs Jahren Ehe ist nun wieder alles aus. Das erklärte Sandy Meyer-Wölden ausgerechnet ihrem Ex Oliver Pocher in der neuen Ausgabe dessen Fernsehsendung 'Pocher – gefährlich ehrlich'.

Sandy Meyer-Wölden hat einen neuen Wohnort

Der Comedian war zwar an der Neuigkeit interessiert, machte sich aber keine allzu großen Sorgen um das Wohlbefinden seiner Ex, denn er weiß, dass Sandy immer auf den Füßen landen werde. Sein trockener Kommentar zur Trennung? "Du bleibst sicher nicht lange allein." Mit ihrem Martin und den insgesamt fünf Kindern hatte Sandy Meyer-Wölden bis vor kurzem in Miami, Florida, gelebt. Nach der Trennung hat sich die Unternehmerin in New York niedergelassen. Es scheint ganz so, als ob sich die Wogen zwischen ihr und Oliver Pocher nach einem lange andauernden Sorgerechtsstreit wieder geglättet haben.