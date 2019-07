Allgemein | STAR NEWS

Alessandra Meyer-Wölden: Der Weg in die Öffentlichkeit ist einfach

Alessandra Meyer-Wölden (36) wohnt mit ihrem Mann und ihren Kindern in den USA. Während ihr ehemaliger Partner Oliver Pocher (41) in Deutschland ein bekanntes Gesicht ist, hat sich ihr Ehemann, ein US-Amerikaner, noch nicht blicken lassen. Denn ihm gefällt das Blitzlichtgewitter nicht.

Wenn er nicht will ...

Dabei sei er fast immer an ihrer Seite, wie Alessandra gegenüber ‘Gala’ erklärt: "Der ist eigentlich immer dabei, er scheut sich nur ein bisschen vor dem öffentlichen Leben, was ich gut verstehen kann. Der Weg in die Öffentlichkeit ist einfach, der Weg zurück ist so gut wie unmöglich. Das ist nicht für jeden. Er unterstützt mich, aber es ist eben nicht seine Welt."

Etwas anders sieht es da bei Oliver Pocher aus, mit dem Alessandra drei gemeinsame Kinder hat.

Oliver Pochers Nachwuchs ist willkommen

Trotz den vielen Kilometern, die zwischen ihnen liegen, funktioniere die Patchwork-Familie ganz ausgezeichnet, wie Alessandra Meyer-Wölden deutlich macht. Sie freue sich auch über die Nachricht, dass Oliver mit seiner neuen Freundin erneut Nachwuchs erwartet:

"Ich kann das nur wieder betonen, dass bei uns in der Familie alle Kinder willkommen sind. Wir sind eine Patchwork-Familie, da gehören Höhen und Tiefen dazu. Das Wichtigste ist, dass es den Kindern gut geht. Wir Erwachsene haben da eine Verantwortung und stehen an zweiter oder dritter Stelle."

Bei so viel Harmonie kann es den Kindern ja nur gut gehen.

