Allgemein | STAR NEWS

Alessandra Meyer-Wölden über Oliver Pocher: Manchmal braucht man Hilfe

DE German Stars - Alessandra Meyer-Wölden (37) und Oliver Pocher (42) waren drei Jahre lang verheiratet, bevor sie sich 2013 trennten. Das einstige Traumpaar hat drei gemeinsame Kinder, ist gut miteinander befreundet und hat mit Olivers Frau Amira (27) eine Patchworkfamilie gegründet. Doch so locker war es nicht immer.

Ein ungleiches Paar

Um zu dieser Harmonie zu gelangen, musste das ehemalige Paar Alessandra und Oliver einige Tiefen durchmachen, wie die Influencerin jetzt in der aktuellen Folge des Podcasts 'Die Pochers hier!' verraten hat. Dabei wollte Alessandra den Zuhörern gar nicht vormachen, dass das Ehe-Aus einfach gewesen sei: "Bei uns war es von der Trennung her ja relativ okay. Eine Trennung ist nie toll und es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt dafür. Also wir hatten auch schon unsere Höhen und Tiefen – mit sehr extremen Tiefen. Aber man lernt daraus und wir sitzen alle hier." Erst vor wenigen Wochen hatte Alessandra Meyer-Wölden erklärt, dass sie und Oliver einfach nicht zusammengepasst hätten.

Alessandra Meyer-Wölden gibt zu, Hilfe gebraucht zu haben

Doch ihr Exmann zeigte sich überrascht ob der Äußerung, sie hätten extreme Tiefen durchstehen müssen. Die Designerin führte aus: "Wir haben auch schon alles durchgehabt – vor Gericht. Wir haben Gott sei Dank alles ruhig gehalten und haben alles geklärt. Manchmal braucht man Hilfe, um Sachen zu klären, wenn man es selbst nicht klären kann." Wichtig war beiden stets, dass die gemeinsamen Kinder nicht unter der Trennung leiden. Das scheint gut funktioniert zu haben. Als Patchwork-Familie sind Oliver, Alessandra und Amira ein starkes Team.