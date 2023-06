Allgemein | STAR NEWS

Traurige Neuigkeiten von Shannen Doherty: Der Krebs hat gestreut

DE Showbiz - Shannen Doherty (52) hat ihren Fans ein Gesundheits-Update gegeben, und es sieht nicht gut aus für den ehemaligen Star aus 'Charmed — Zauberhafte Hexen' und 'Beverly Hills, 90210'. Die Schauspielerin hatte bereits mehrfach über ihren Brustkrebs-Erkrankung gesprochen.

"Die Angst…so sieht Krebs aus"

Jetzt berichtete sie ihren zwei Millionen Followern auf Instagram von neuen Scans, die Metastasen im Gehirn gezeigt hätten. Sie teilte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie ihre Strahlentherapie erhält. "Meine Angst ist deutlich zu sehen. Ich bin sehr klaustrophobisch und es passierte gerade so viel in meinem Leben." Shannen fügte hinzu: "Ich habe Glück, dass ich so tolle Ärzte habe wie Dr. Amin Marabi und die unglaublichen Leute im Cedar Sinai. Aber die Angst…die Aufruhr…das Timing…so sieht Krebs aus." In einem weiteren Video, welches sie nur wenige Tage zuvor hochgeladen hatte, ist zu sehen, wie ihr die Maske für die Strahlentherapie angepasst wird.

Genesungswünsche für Shannen Doherty

Doch Shannen Doherty ist nicht allein. In den Kommentarspalten gab es schon bald zahlreiche Genesungswünsche und warme Grüße von Fans und Kolleg*innen gleichermaßen. Niemanden lässt das Schicksal der Schauspielerin kalt. Selma Blair schrieb: "Das ist eine Menge, das ist eine Menge, womit man fertigwerden muss, und schon wieder. Und ich hoffe, dass dich der ganze weise Frieden, den du erlernt hast, in diesen Schreckensmomenten findet. Du weißt, dass wir dich halten. Liebe, alles Liebe." Bei Shannen Doherty war erstmals 2015 Brustkrebs festgestellt worden.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com