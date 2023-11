Allgemein | STAR NEWS

Shannen Dohertys Krebs breitet sich aus: „Ich will nicht sterben“

DE Showbiz - Im Sommer musste Shannen Doherty (52) die schlimme Nachricht ertragen, dass ihr Brustkrebs im Stadium 4 in ihrem Gehirn Metastasen gebildet hatte. Am Mittwoch (29. November) offenbarte die Schauspielerin ('Charmed – Zauberhafte Hexen') in einem Interview mit dem ‘People’-Magazin, dass der Krebs nun auch in ihren Knochen gestreut hat.

Shannen Doherty will leben

"Ich will nicht sterben", erklärte der Star. "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit der Liebe. Ich bin noch nicht fertig mit der Kreativität. Ich bin noch nicht fertig damit, die Dinge hoffentlich zum Besseren zu verändern. Ich bin einfach noch nicht fertig." 2015 erhielt Shannen ihre Brustkrebsdiagnose und nach Chemotherapie, Bestrahlung und Mastektomie befand sie sich in Remission, wie sie 2017 bekanntgab. Doch der Krebs kam 2019 zurück, und im Juni 2023 offenbarte Shannen, dass er in ihrem Gehirn Metastasen gebildet hatte. "Wenn du dich fragst ‘Warum ich? Warum habe ich Krebs bekommen?’ Und dann ‘Warum ist mein Krebs zurückgekommen? Warum bin ich in Stadium 4?’ Dann bringt dich das dazu, nach dem größeren Sinn im Leben zu suchen", erklärte die Schauspielerin, die weiterhin in Behandlung ist und hofft, an klinischen Studien teilnehmen zu können.

Krebskranke wollen am Leben teilnehmen

Shannen Doherty möchte Geld für Krebskranke sammeln und in der Öffentlichkeit das Bewusstsein schärfen, dass viele Erkrankte immer noch arbeiten können. "Die Leute nehmen einfach an, dass es bedeutet, dass du nicht mehr gehen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten kannst. Sie schicken dich schon in jungen Jahren aufs Altenteil – ‘Du bist fertig, du bist im Ruhestand’, und das sind wir nicht", betonte Shannen. "Wir sind lebendig, und wir haben so einen anderen Blick auf das Leben. Wir sind Menschen, die arbeiten möchten und das Leben mit beiden Händen packen und immer weitergehen." Und sie ergänzte: "Wir sind diejenigen, die am meisten arbeiten wollen, weil wir einfach so dankbar sind für jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag, den wir noch hier sind." Ab dem 6. Dezember wird Shannen Doherty auch in ihrem neuen Podcast ‘Let’s Be Clear’ (Lasst es uns deutlich aussprechen) über ihren Kampf gegen den Krebs, ihre Karriere und ihre Beziehungen sprechen.

