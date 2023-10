Allgemein | STAR NEWS

“Heute war ein schwerer Tag”: Shannen Doherty gibt Gesundheits-Update

DE Showbiz - Shannen Doherty (52) ist wieder an Krebs erkrankt. Sie lässt ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben und oft ist sie es, die aufmunternde Worte in die Welt schickt. Wie am Sonntag (15. Oktober), als die Schauspielerin ('Beverly Hills, 90210') sich auf Instagram meldete.

Liebe an alle

"Heute war ein schwerer Tag", schrieb der Star zu einem Foto von sich. "Aus offensichtlichen Gründen und nicht so offensichtlichen Gründen. Aber jeden Tag raffe ich mich auf und hoffe, dass es mir besser geht. Dass es den Menschen besser geht. Dass das, was offensichtlich ist, nicht so verworren erscheint." Die Amerikanerin kämpfte erstmals zwischen 2015 und 2017 mit Brustkrebs. Im Februar 2020 kehrte die Krankheit zurück und erreichte das vierte Stadium. Im Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass der Krebs auf ihr Gehirn übergegriffen hatte.

Shannen Doherty hinterlässt kryptische Nachricht

Shannen Doherty schickte auf Instagram noch eine kryptische Nachricht hinterher: “Während ich mir selbst Liebe und Frieden sende, sende ich auch Liebe an jeden einzelnen von euch. Auch an diejenigen, die mich in der letzten Woche bedroht haben. Möge Gott in euren Herzen sein." Die Darstellerin machte keine genauen Angaben darüber, wie sie in letzter Zeit bedroht wurde, aber es könnte sein, dass sie die Drohbotschaften als Reaktion auf ihre Unterstützung Israels erhalten hat.

Im September erlebte Shannen aber einen schönen Moment, als sie mit ihren ehemaligen "Beverly Hills, 90210"-Kolleg*innen auf der 90s Con in Florida erschien. Sie erhielt von den Fans stehende Ovationen und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. "Vielen Dank. Ihr wisst, wie sehr ich es liebe, ständig zu weinen. Und das tue ich auch jetzt, wie es scheint. Also, danke!" rief Shannen Doherty ins Publikum.

Bild: Cover Images/Sara De Boer/startraksphoto.com