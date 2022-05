Allgemein | STAR NEWS

Time100 verkündet: Adele gehört zu den einflussreichsten Menschen

DE Showbiz - Da kann sie sich schon etwas drauf einbilden: Sängerin Adele (34) kam auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen – jedenfalls, wie sie das Magazin 'Time' sieht, das alljährlich die 'Time100' ehrt.

Eine lebende Legende

Die Britin wurde von der Publikation in der Kategorie 'Legende' aufgeführt und Talkmaster James Corden sang ein Loblied auf sie in dem dazugehörigen Text. Er pries sie als "rau, ehrlich und elegant". Der Entertainer fand es besonders gut, dass sie sich ganz auf ihre Musik konzentriert. "In einer Zeit, in der die Menschen versuchen, jede Facette ihres Seins auf jedem Gerät, das uns umgibt, zu verkaufen, ist hier jemand, der nur außergewöhnliche Musik machen und sie in die Welt hinaus tragen will. Um uns zu trösten, uns aufzurichten und mit uns zu lachen." Der Star kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Ich liebe Adele. Die Welt braucht sie. Wir alle müssen sie beschützen, wie gut es nur geht." Die Sängerin war nicht die einzige "Legende", 'Time' befand, dass auch Keanu Reeves, Jon Batiste, Issa Rae und Rafael Nadal diese Ehre gebührt.

Adele hat ihr Glück gefunden

Adele wird es sicherlich gefallen, sich auf so einer illustren Liste wiederzufinden. Die Musikerin wird sich ihren sehnsüchtig wartenden Fans zeigen, denn sie geht bald auf Tour. Zunächst wird sie im Juli im Londoner Hyde Park zu sehen sein, um dann die Runde in anderen europäischen Ländern zu machen. Privat läuft es auch gut für die Mutter eines Sohnes - sie ist gerade mit ihrem Liebsten, den Sportagenten Rich Paul, zusammengezogen. 2023 wäre dann das Jahr, wo sie ein Kind mit ihm bekommen und ihrem neunjährigen Sohn Angelo, den sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki erzieht, ein Geschwisterchen präsentieren möchte. Jedenfalls war das die Ansage in der 'Graham Norton Show'. "Ich möchte mehr Kinder – ich habe das Gefühl, ich hab jetzt erst den Schlaf aufgeholt, den ich vor neun Jahren verloren habe." Da kann man Adele nur wünschen, dass alles so in Erfüllung geht, wie sie es sich wünscht.

