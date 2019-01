Allgemein | STAR NEWS

Tiffany Haddish: Für Tim Allen ist sie nur Luft

Tiffany Haddish (39) hat allen Grund, auf Tim Allen (65) sauer zu sein.

Die Komikerin ('Night School') ist seit ihrem großen Durchbruch aus Film und Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Als Star tummelt sie sich natürlich auch auf den ganzen Preisgalas und auf wohltätigen Veranstaltungen. Da hat sie schon einmal eine Gemeinsamkeit mit Tim Allen, der zwei Mal auf Tiffany traf, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und das ist ihm jetzt ganz mächtig peinlich, wie der Schauspieler in der amerikanischen Show ‘The Talk’ ganz verschüchtert zugeben musste: "Tiffany Haddish ist wirklich lustig. Ich bin ihr zwei Mal begegnet. Ich bin ziemlich introvertiert, also stelle ich keinen Augenkontakt her, wenn ich draußen bin. Das ist eben so. Sie hat versucht, Hallo zu sagen. Zum ersten Mal war das auf den Golden Globes. Sie sagte nur: ‘Hi Tim!’ Und bevor sie ihren Namen sagen konnte, habe ich meine Hände vorgehalten und bin weggegangen. Ich bin ins Auto gestiegen und jemand sagte dann: ‘Das war Tiffany Haddish!’ Sie ist größer, als man denken würde. Ich dachte nur: ‘Oh Gott, das ist furchtbar.’ Ich habe nicht Hallo gesagt. Ich habe mich wie ein Idiot gefühlt."

Tim hatte aber eine Gelegenheit, das wieder gut zu machen, denn über die Weihnachtsfeiertage halfen er und Tiffany bei der Ausgabe von Essen für Obdachlose aus – und wieder erkannte Tim seine Kollegin nicht, weil sie sich den Spaß erlaubte, ihn zu veräppeln: "Wir waren in der Suppenküche. Komiker treffen sich zu Weihnachten, um Essen an Weihnachten oder Thanksgiving für die Obdachlosen auszugeben. Sie war da. Natürlich war ich beschäftigt. Dann sagte die Besitzerin: ‘Wir werden den Obdachlosen Geld geben.’ Tiffany kam dann vorbei und sagt: ‘Hey, gibst du mir Geld?’ Ich habe sie nicht erkannt, also habe ich ihr Geld gegeben. Jemand hat dann gesagt: ‘Warum hast du Tiffany Geld gegeben?’ Ich sagte nur: ‘Oh Gott, war sie das schon wieder?’"

Tiffany Haddish hat sich noch nicht zu Tims Fernsehgeständnis geäußert.

