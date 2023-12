Allgemein | STAR NEWS

Schlafend am Steuer erwischt und verhaftet: Tiffany Haddish angeklagt

DE Showbiz - Tiffany Haddish (44) erwartet wohl kein entspanntes Weihnachtsfest, denn der Schauspielerin ('Girls Trip') droht ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer. Und ihr Fehlverhalten war wohl leider kein Einzelfall.

Tiffany Haddish hatte Alkohol im Blut

Vor drei Wochen hatte die Polizei sie festgenommen, weil sie im Auto eingeschlafen war – sie war mit 0,8 Promille im Blut gefahren, berichtete TMZ. 0,8 Promille stellen in Kalifornien den Grenzwert dar, ab dem eine Anzeige droht. Am 22. Dezember muss die Schauspielerin, die als Stand-up-Comedienne anfing, sich vor Gericht erklären. Danach wird über das Strafmaß befunden.

Nicht die erste betrunkene Fahrt

Da wird Tiffany Haddish wohl einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, wenn sie mit einem geringen Strafmaß davonkommen möchte, denn es ist bereits das zweite Mal binnen zwei Jahren, dass ihr Trunkenheit am Steuer vorgeworfen wird. Im Januar 2022 war sie der Polizei in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia aufgefallen – auch bei diesem Zwischenfall war sie alkoholisiert am Steuer eingeschlafen. In einem Interview mit ‘Entertainment Tonight’ bezog sie dazu im November Stellung: Sie würde sich “Hilfe suchen“, um sicherzustellen, dass es “nie wieder passiert“. Ob Tiffany das Gericht mit ihren Beteuerungen überzeugen kann, bleibt abzuwarten. “Wir wissen nicht, was mit ihr los ist”, sagten besorgte Freunde von Tiffany Haddish gegenüber 'Page Six'.